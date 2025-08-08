Fäkalkeime im Weitmannsee: Badeverbot verlängert

Schönstes Sommerwetter herrscht nach langen Regentagen endlich wieder in der Region. Doch zumindest am Kissinger Weitmannsee wird es trotzdem nichts mit dem Badespaß. Hier hat das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg in seiner jüngsten Gewässerprobe wieder Verunreinigungen über dem Grenzwert festgestellt - und das geltende Badeverbot verlängert.

Bereits früh in der Saison waren erste Probleme bei der Wasserqualität festgestellt worden. So stellte das Labor des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Juni eine Überschreitung der Grenzwerte für Fäkalkeime (Escherichia coli und intestinale Enterokokken) fest und es wurde ein Badeverbot verhängt. Bei einer erneuten Probe Anfang Juli war die Keimbelastung unter die Grenzwerte gesunken, das Gewässer bei Kissing konnte wieder freigegeben werden.

Zweites Badeverbot der Saison wegen Fäkalkeimen im Weitmannsee

Doch bereits knapp drei Wochen später gab es erneut schlechte Nachrichten. Es waren wieder Escherichia coli und Enterokokken in zu hoher Konzentration aufgetreten und es kam zu einem erneuten Badeverbot. Auch eine zweite Gewässerprobe wenige Tage später fiel negativ aus. Nun hat das Gesundheitsamt am Dienstag, 5. August, eine weitere Probe entnommen, am Freitag lag das Laborergebnis vor: „Weiterhin sind die Grenzwerte bei Enterokokken und

Escherichia coli überschritten“, meldet das Landratsamt. Beides sind Bakterien, die normalerweise im Darm von Menschen und Tieren leben. Gelangen sie in einen Badesee, ist das ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung – zum Beispiel durch Abwasser, Regenüberläufe oder Tierkot.



Die Keime können Durchfall, Erbrechen und Fieber bzw. Harnwegs- oder Wundinfektionen verursachen. „Das Badeverbot muss deshalb leider weiterhin bestehen bleiben“, teilt das Landratsamt mit.

Was ist die Ursache für die immer wieder auftretende Verunreinigung am Weitmannsee? Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es, das Gesundheitsamt gehe von einer natürlichen Ursache aus, wie etwa durch Tiere oder Regenüberläufe. „Man wird in solch einer Konstellation leider nie final sagen können, was im Einzelfall ursächlich war“, erklärt Landratsamt-Sprecher Wolfgang Müller. Die Ursache für die Verunreinigung könne nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Anders wäre das in Fällen von Verunreinigung durch Einleitung von außen wie beispielsweise mit Chemikalien. (gön/AZ)