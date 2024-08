Agrarflitzer gewinnen Hans-Böller-Lauf in Friedberg

Sie nennen sich Agrarflitzer. Dieser Name gilt für die Gruppe von zehn Läufern, die am Samstagabend den 31. Hans-Böller-Lauf in Friedberg für sich entschieden, als Verpflichtung. Wer sich als Flitzer bezeichnet, der darf nicht auf leisen Sohlen durch die Innenstadt schleichen, der muss vielmehr ein ordentliches Tempo an den Tag legen. Dieser Forderung wurde die Gruppe vollauf gerecht. In 31:25 Minuten setzte sie sich geradezu souverän durch.

