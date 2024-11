Die Aral-Tankstelle in Friedberg wird umgebaut: Was ist geplant?

Derzeit gehen durstige Motoren an der Aral-Tankstelle in Friedberg leer aus. Aral plant aber, die Filiale in der Woche ab 18. November wieder in Betrieb zu nehmen. Dann wird dort auch ein Rewe-To-Go-Supermarkt öffnen.

Rewe To Go zieht bei Aral ein

Schon seit einiger Zeit ist die Tankstellenfiliale aufgrund von Umbaumaßnahmen geschlossen. Eine Anfrage an das Unternehmen ergibt, dass die Zapfsäulen in der Woche ab 18. November wieder nutzbar sein werden. Ein Schild vor Ort nennt den 21. November als Start. Dann wird auch ein Rewe „To Go“ eröffnen.

Neben Kaffee, Snacks und Getränken sind dann auch Lebensmittel wie Salat, Obst, Wraps, Desserts, Veggie-Produkte sowie kalte und warme Speisen erhältlich. Typische Tankstellenprodukte wie Tabakwaren und Pflegeprodukte für das Auto sowie Motorenöl bleiben im Angebot. Der Rewe-To-Go Verkauf soll über den Nachtschalter laufen.