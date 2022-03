Wintersport

vor 33 Min.

So erlebte der Friedberger Skifahrer Leander Kress die Paralympics 2022

Für eine Medaille reichte es zwar noch nicht, dennoch hat sich der Friedberger Leander Kress mit der Teilnahme an den Paralympics in Peking einen Traum erfüllt.

Plus Bei den Paralympics in Peking wird für Skifahrer Leander Kress ein Traum wahr. Eine Unachtsamkeit hätte beinahe alles zerstört. Wie es für ihn jetzt weitergeht.

Von Sebastian Richly

Wenn Leander Kress an die Eröffnungsfeier der Paralympics zurückdenkt, bekommt er Gänsehaut. Für den Skifahrer aus Friedberg ging mit der Teilnahme an den Spielen in Peking ein Lebenstraum in Erfüllung. Beinahe wären die Wettbewerbe für den 21-Jährigen aber zum Albtraum geworden.

