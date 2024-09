Die Heimat lebenswert erhalten, den Klimaschutz fördern, die Wirtschaft und den Tourismus ankurbeln – das wollten 60 Gründungsmitglieder, als sie den „Wittelsbacher Land Verein“ ins Leben riefen. Dass dieser eine so große Erfolgsgeschichte würde, hatten die Gründungsvorsitzenden, der damalige Landrat Theo Körner und sein Vertreter Freiherr Federico von Beck-Peccoz nicht unbedingt erwartet. Aber der Erfolg spricht für sich. Der Verein feiert dieser Tage sein 25-jähriges Bestehen. Über 100 Projekte wurden in dieser Zeit verwirklicht. Namensgeber war seinerzeit der ehemalige Dasinger Bürgermeister und Kreisrat Matthias Feiger. Sein Vorschlag für eine „identitätsstiftende Bezeichnung“ lautete „Wittelsbacher Land“. Dieser wurde von den politischen Gremien und auch vom Hause Wittelsbach sofort angenommen. Das war nur der Auftakt.

Wittelsbacher Land Verein zählt heute 360 Mitglieder

Mit 60 Mitgliedern startete der Verein. Heute zählt er 360 Mitglieder, darunter alle Städte und Gemeinden des Landkreises, Firmen und Institutionen sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Alle Mitglieder und Bürger sind aufgerufen, aktiv bei der Umsetzung neuer Ideen mitzuwirken und eigene Vorstellungen einzubringen, zum Beispiel in einem der Arbeitskreise. Zurzeit sind das „Landschafts- und Siedlungsentwicklung“, „Tourismus, Kultur und Freizeit“, „Energie- und Klimaschutz“, „Generationenfreundlicher Lebensraum“, „Regionale Wirtschaft“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Über 100 Projekte sind so über die Jahre verwirklicht worden, die natürlich Geld kosten.

Icon Vergrößern Beim „Coworking Schmiechen“ können Selbstständige und Arbeitnehmer sich einen temporären oder auch dauerhaften Arbeitsplatz mieten. Foto: Wittelsbacher Land Verein Icon Schließen Schließen Beim „Coworking Schmiechen“ können Selbstständige und Arbeitnehmer sich einen temporären oder auch dauerhaften Arbeitsplatz mieten. Foto: Wittelsbacher Land Verein

Genau hier unterstützt der Wittelsbacher Land Verein. Er vermittelt bayerische und europäische Fördermittel aus dem LEADER-Programm. Als ein noch sehr junges Beispiel führt Geschäftsführer David Hein das „Coworking Schmiechen“ an. Selbstständige und Arbeitnehmer können sich einen temporären oder auch dauerhaften Arbeitsplatz mieten. Circa eine Million Euro hat das Gebäude mit Einrichtung gekostet. Die Förderung der EU hat da einiges erleichtert. Ein schon länger laufendes Projekt ist die Freiwilligenagentur „Miteinand´ und füreinand´“, die Ehrenamtlichen im Landkreis wertvolle Hilfe leistet.

Für diese Projekte setzt sich der Verein in Aichach-Friedberg ein

Im Wittelsbacher Land ist viel geboten, deshalb sollten es Einheimische und Gäste auch wissen. Der Arbeitskreis „Tourismus, Kultur und Freizeit“ ist hier sehr aktiv. Ein Riesenprojekt war die Bayerische Landesausstellung 2020 in Friedberg und Aichach, die trotz coronabedingter Einschränkung und Verzögerung doch Tausende Besucher anlockte. Das Museum in Aichach und das Wittelsbacher Schloss in Friedberg wurden mithilfe des Vereins erheblich verbessert.

Icon Vergrößern Der Soccerpark in Rehling. Foto: Wittelsbacher Land Verein Icon Schließen Schließen Der Soccerpark in Rehling. Foto: Wittelsbacher Land Verein

Für sportliche Mitbürger wurde unter anderem der Soccerpark in Rehling verwirklicht und die Sehenswürdigkeiten des Landkreises mit Erlebnis-Routen für Radfahrer und Wanderer verknüpft. Mittlerweile gibt es neben verschiedenen Führern und der Vereinszeitung auch Broschüren, Flyer und eine Homepage, damit alle an jede Information kommen. Auch die heimische Landwirtschaft profitiert vom Engagement des Vereins. Neben mehreren Projekten zur Förderung von Streuobstwiesen zum Erhalt alter Obstsorten ist das Projekt „Na(h) gut! - nah kaufen, gut essen“ an Kindergärten und Grundschulen das bis heute nachhaltigste und das mit der längsten Laufzeit. Auch nach der Förderung konnte das Projekt weiter finanziert werden. Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass gesundes Essen schmeckt und die Zubereitung Freude macht.

Dabei werden Kindergarten- und Schulkinder durch Ge­schmacksschulungen an die The­matik „Regionale Produkte“ heran­geführt. Zudem besuchen sie Landwirte, die kindgerechte Betriebserkundungen durchführen. Darüber hinaus dürfen Grund­schul­kinder bei einer Kinderkoch­schulung mit den Wittelsbacher Spezialitätenwirten in der schulei­genen Küche mit regionalen Pro­dukten kochen und ge­meinsam essen. „Seit Be­ginn vor 13 Jahren haben wir 13.000 Kinder erreicht“, sagt David Hein.

Icon Vergrößern Kinder können auf Bauernhöfen hautnah die Landwirtschaft erleben. Foto: Wittelsbacher Land Verein Icon Schließen Schließen Kinder können auf Bauernhöfen hautnah die Landwirtschaft erleben. Foto: Wittelsbacher Land Verein

Die Leistungen des Wittelsbacher Land Vereins aufzuzählen, würde jeden Rahmen sprengen. So bekommen Kulturschaffende die Bühne, um ihre Ideen umzusetzen. Auch an einer der größten Herausforderungen unserer Zeit, dem Klimaschutz, beteiligt sich der Verein. Es gibt Projekte zu den erneuerbaren Energien, Gebäudesanierung und vielem mehr. Und auch hier beginnt man bei den Kleinsten mit „Energie macht Schule“.

Der Regionalentwicklungsverein wird von einer ehrenamtlichen Vorstandschaft geführt. Vorsitzende waren immer die amtierenden Landräte. Um laufende Maßnahmen kümmert sich eine angestellte Geschäftsführung.