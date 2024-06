Wiese nach Hochwasser zu nass: Friedberg verlegt Wohnmobilparkplatz am See

Plus Die Wohnmobile dürfen dieses Jahr auf dem asphaltierten Parkplatz westlich der Seestraße abgestellt werden, damit keines stecken bleibt. Das ist kostenpflichtig.

Die Zahl der Wohnmobile auf der Parkwiese am Friedberger See wächst, und das nicht unbedingt zur Freude der Badegäste. Der Stadtrat wollte daher dieses Jahr einen kostenpflichtigen Interimsparkplatz im Norden der Parkwiese einrichten. Nach dem starken Regen ist diese aber zu feucht, Wohnmobile könnten stecken bleiben. Daher wurde nun eine andere Lösung beschlossen.

Der eigentliche Gedanke war, östlich der Seestraße einen Wiesenstreifen für Womos abzutrennen, sie auszuschildern und dort eine Zufahrt aufzukiesen. Die anderen Bereiche der Wiese östlich der Seestraße sollte der Baubetriebshof mit sogenannten Legobetonklötzen so präparieren, dass eine Zufahrt nur mit Pkw möglich ist.