Julia Winterholler wird zum zweiten Mal Schützenkönigin

Große Spannung herrschte beim Schützenkranz Wulfertshausen, als die neuen Schützenkönige von Schützenmeister German Krippner bekannt gegeben wurden. Mit einem 121,2-Teiler holte sich Julia Winterholler zum zweiten Mal die Königswürde, gefolgt von Vizekönig Maximilian Minder. Neuer Auflage-König wurde Uwe Wiedemann mit einem 28,8-Teiler vor Karl Metzger. Elias Metzger wurde mit einem 150,8-Teiler neuer Jungschützenkönig vor Lisa Trautvetter. Nach dem „Tölzer Schützenmarsch“, gespielt von der Kapelle Hubel, zeichnete Gau-Ehrenschützenmeister Paul Kölbl langjährige Mitglieder aus.

Ehrennadel und Urkunde erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft Manuel Schmieder und Reinhold Stöcklhuber. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Anna Ulrich, Paul Schuller, Peter Elbl, Peter Hubel, Helmut Golling, Konrad Hubel und Josef Strassmayer ausgezeichnet. In Anerkennung für ihre Verdienste erhielten Sophia Metzger, Elena Seidl, Julia Mattula und Johannes Michl die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes. Neuer Vereinsmeister mit durchschnittlich 291,3 Ringen wurde German Krippner. Klassensieger der Gruppe C wurde Niklas Thoma mit 244 Ringen. In der Damenklasse schaffte Julia Winterholler mit 286,5 Ringen Platz 1. Elias Metzger sicherte sich in der Juniorenklasse mit 252,6 Ringen den Titel. Bei der Jugend siegte Jonas Seidl mit 243,1 Ringen, bei den Schülern Lisa Trautvetter mit 240,3 Ringen und bei den Jüngsten unter zwölf Jahren Kathrin Hubel. Vereinsmeister bei den Auflageschützen wurde mit 314,6 Ringen Uwe Wiedemann. In der Disziplin Luftpistole erzielte Sören Trautvetter 281,2 Ringe. Bernhard Fischer erzielte in der Disziplin Luftpistole Auflage 297,4 Ringe. 64 Schützinnen und Schützen beteiligten sich am Weihnachtspreisschießen, das zum ersten Mal für alle Schützen „in der Schlinge“ geschossen wurde. Auf dem ersten Platz landete German Krippner mit einem 3,0-Teiler, gefolgt von Sören Trautvetter mit 104,6 Ringen. Den Meistbeteiligungspreis erhielt Sören Trautvetter.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.