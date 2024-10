Neuzugang bei den Wulfertshauser Ministranten

In der Pfarrgemeinde St. Radegundis gibt es in diesem Jahr wieder freudigen Zuwachs bei den Ministranten. Beim feierlichen Sonntagsgottesdienst zum Kirchweihfest am 20. Oktober 2024, der durch die klangvollen Melodien des Chors "Effata" stimmungsvoll begleitet wurde, nahm Pfarrer Walter Schmiedel der neuen Ministrantin, Magdalena Lang, das feierliche Dienstversprechen ab und sprach ihr den Segen für ihren künftigen Dienst in der Kirche aus. Mit strahlender Vorfreude und Begeisterung blickt Magdalena ihren neuen Aufgaben bei den Gottesdiensten entgegen. Die feierliche Aufnahme wurde von der gesamten Gemeinde mit herzlichem Applaus begleitet, was die Bedeutung dieses besonderen Moments noch unterstrich. Sowohl die Ministranten als auch die gesamte Pfarrgemeinde haben Magdalena mit offenen Armen empfangen und freuen sich sehr über den neuen Zuwachs. Mit warmen Worten und guten Wünschen wurde ihr viel Freude und Erfüllung in ihrem neuen Dienst mit auf den Weg gegeben. Ihre Aufnahme stärkt die Gemeinschaft der Ministranten, die auch in diesem Jahr wieder mit Engagement und einem starken Zusammenhalt die Gottesdienste bereichern und mitgestalten.

Neuzugang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wulfertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Radegundis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis