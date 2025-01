Sternsinger unterwegs: Kinder helfen Kindern weltweit

Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ waren auch dieses Jahr wieder die Ministranten und die Kommunionkinder der Wulfertshauser Gemeinde unterwegs. Als Sternsinger verkleidet zogen sie von Haus zu Haus, sammelten Spenden für Kinder in Not und brachten den Segen Gottes in die Haushalte. Der Fokus lag dieses Mal auf der Unterstützung von Kinderrechten in Turkana, einer Region im Norden Kenias, und in Kolumbien. Am 5. Januar 2025 wirkten die Sternsinger zudem im feierlichen Gottesdienst mit, bevor sie an zwei darauffolgenden Tagen die angemeldeten Häuser besuchten. Ein herzliches Dankeschön gilt den engagierten Ministranten und Kommunionkindern, die mit großem Einsatz und Freude an dieser wichtigen Aktion teilgenommen haben. Euer Einsatz ist einfach großartig und ein toller Beitrag für Kinder, die dringend Hilfe brauchen!

