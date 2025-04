Wechsel an der Spitze der Jungen Union im Landkreis

Die Junge Union Aichach-Friedberg hat in ihrer Mitgliederversammlung am 6. April einen neuen Vorstand gewählt. Die Versammlung fand auf dem Hof der Familie Losinger statt und wurde von zahlreichen Mitgliedern besucht. Zum neuen Vorsitzenden wurde Philipp Landherr gewählt, der die Nachfolge von Florian Wurzer antritt. In seiner Antrittsrede betonte Landherr die Bedeutung der politischen Partizipation junger Menschen im Landkreis und stellte die Schwerpunkte für die kommende Amtszeit vor.

Die Junge Union möchte sich neu aufstellen und als Bindeglied zwischen Vereine oder einzelne junge Menschen und der Politik im Landkreis fungieren. „Wer Unterstützung benötigt, dem helfen wir gerne“, so der neue Vorsitzende. Unterstützt wird Landherr von seinen Stellvertretern Vanessa Hartmann, Patrick Wrba, Michael Garatva und Marc Kosturik. Das Amt des Schatzmeisters übernimmt Nils Tropper.

Zu den Gästen der Mitgliederversammlung zählten neben dem stellvertretenden Landrat Manfred Losinger auch der CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko sowie der Vorsitzende der Jungen Union Schwaben, Manuel Knoll, MdL. Beide betonten in ihren Grußworten die Wichtigkeit der Jungen Union im Landkreis als einziger politischer Jugendorganisation. Mit Blick auf die Kommunalwahl im Jahr 2026 richteten sie motivierende Worte an die Versammlung und riefen dazu auf, sich in kommunalen Gremien zu engagieren und aktiv an der Gestaltung der Heimat mitzuwirken.

Der neu gewählte Vorstand bedankte sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich darauf, die Arbeit der Jungen Union Aichach-Friedberg in den kommenden Jahren aktiv zu gestalten.

