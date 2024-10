So soll das Leben im Alter im Wittelsbacher Land in Zukunft aussehen

Wie können Menschen im Alter wohnen? Welche Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es für Seniorinnen und Senioren? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Veranstaltung „Leben im Alter – Alter ist Zukunft“ des Wittelsbacher Land Vereins am Freitag, 15. November, in Kissing. Dabei handelt es sich um eine LEADER-Veranstaltung, die von der EU zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert wird. Die Besetzung der Veranstaltung ist hochkarätig. Neben renommierten Referentinnen und Referenten steht die Schauspielerin Michaela May auf der Bühne.

LEADER-Veranstaltung in Kissing blickt auf Aspekte des Lebens im Alter

Die Veranstaltung hat ein klares Ziel: Sie soll Bürgerinnen und Bürger sowie kommunale Vertreter auf das Thema aufmerksam machen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, sich selbst einzubringen. „Es geht unserem Verein darum, Personen zu finden, die Ideen haben und Projekte auf die Beine stellen wollen“, sagt David Hein, geschäftsführender Regionalmanager des Wittelsbacher Land Vereins.

Mehrere Themengebiete möchte die Veranstaltung abdecken. Drei Referenten aus dem Raum Stuttgart zeigen verschiedene Wohnkonzepte auf. Unter ihnen ist ein Architekt, der sich auf soziales Planen und altersgerechtes Wohnen spezialisiert hat. Auch das Thema Ehrenamt wird eine große Rolle spielen. Wie Christina Hüßner, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregionplus im Landkreis, sagt, soll Interesse für gesellschaftliches Engagement geweckt werden: „Wir wollen im Kreis Strukturen schaffen, in denen Senioren einbezogen sind und sich Bürger einbringen können.“ Überdies wird ein Verein anhand eines Positivbeispiels zeigen, wie sich Unterstützungsstrukturen aufbauen lassen. „Im Landkreis gibt es schon derartige Vereine, etwa das Bürgernetz Friedberg oder Mering. Doch wir wollen noch mehr Bürger motivieren, solche Strukturen aufzubauen“, sagt Hüßner.

Schauspielerin Michaela May nimmt an Podiumsdiskussion teil

Auch die Digitalisierung wird zum Thema - ein Vortrag will aufzeigen, wie sich durch digitale Systeme Pflegekräfte, pflegende Angehörige und Pflegebedürftige entlasten lassen. Zudem gibt es einen Einblick in das Projekt DeinHaus 4.0, das Menschen ein langes Leben in ihrem eigenen Heim bieten will. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion zwischen mehreren Referenten. Dabei nimmt auch Michaela May teil, die zudem die Auftaktrede zur Veranstaltung halten wird. Die Schauspielerin ist Schirmherrin des Fördervereins Retla, der das Leben älterer Menschen verbessern will.

Das Format in Kissing reiht sich in die Veranstaltungen der aktuellen LEADER-Förderphase ein. Den Auftakt machte im vergangenen Jahr eine Veranstaltung zum Thema Energiesicher­heit und Energieversorgung im Friedberger Schloss. Weitere Angebote sollen folgen, etwa zu den Themen Landwirtschaft, Tourismus oder Bildung. Wie David Hein sagt, sollen die Veranstaltungen bewusst an unterschiedlichen Orten im Landkreis stattfinden.

Schon vor der Veranstaltung möchten die Verantwortlichen einen Einblick erhalten, wie Bürgerinnen und Bürger auf das Thema Leben im Alter blicken. Dazu gibt es einen Online-Fragebogenauf der Website des Landratsamtes (Rubrik Formulare). Dort können Teilnehmerinnen und Teilnehmer anonym ihre Meinung zu verschiedenen Aspekten in der Region mitteilen, etwa wie zufrieden sie mit der Verfügbarkeit von Wohnraum oder dem Angebot des öffentlichen Nahverkehrs sind. Der Fragebogen ist bis zum 31. Oktober geöffnet.

Die Veranstaltung am 15. November startet um 14 Uhr in der Paartalhalle in Kissing, Einlass ist ab 13 Uhr. Das offizielle Ende ist für 20 Uhr geplant. Für Mitglieder des Wittelsbacher Land Vereins ist die Teilnahme kostenlos, für alle anderen kostet ein Ticket 10 Euro – dabei sind aber Getränke und Häppchen inbegriffen. Eintrittskarten gibt es beim Wittelsbacher Land Verein unter www.wittelsbacherland-verein.de.