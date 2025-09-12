Icon Menü
Zum Abschied wird Merings Bademeister Erwin Süßmeir doch noch wehmütig

Mering

Zum Abschied wird Merings Bademeister doch noch wehmütig

Nach 35 Jahren hat Erwin Süßmeir seinen letzten Arbeitstag im Meringer Freibad. Was in Erinnerung geblieben ist und was Badegäste an ihm geschätzt haben.
Von Christine Hornischer
    Der Meringer Bademeister Erwin Süßmeir hört zum Ende der Saison nach 35 Jahren auf.  Mit Wehmut schreibt er die letzten Zahlen an die Anzeigetafel.
    Der Meringer Bademeister Erwin Süßmeir hört zum Ende der Saison nach 35 Jahren auf.  Mit Wehmut schreibt er die letzten Zahlen an die Anzeigetafel. Foto: Christine Hornischer

    Als sich Bademeister Erwin Süßmeir nach 35 Jahren im Meringer Freibad an seinem letzten Arbeitstag umsieht und die Schränke und Schubladen ausräumt, wird er doch etwas sentimental. „Die Wehmut kam beim Ausräumen“, sagt er. Noch im Frühjahr hatte er gesagt, dass seine letzte Saison nichts Besonderes für ihn sei. Süßmeirs letzter Arbeitstag ist einer dieser Tage, an denen man spürt, dass der Sommer zu Ende geht – und mit ihm eine Ära.

