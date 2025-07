Zwei Totalschäden und eine Verletzte nach Unfall in Mering

In Mering wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall eine Person verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-jähriger Autofahrer gegen 17.15 Uhr auf der Lechstraße unterwegs und wollte in die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah er ein anderes Auto, das Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin des Unfallverursachers einen Unterarmbruch erlitt. In beiden Autos befand sich jeweils ein Kind, beide blieben unverletzt. An den zwei Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, insgesamt liegt der Schaden nach Angaben der Polizei bei rund 35.000 Euro. (AZ)

