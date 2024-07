Sicherheitsrisiko und Lärm: Anwohner beschweren sich über Steg in Kissing

Die Greinwalds wohnen an einem malerischen Ort in Kissing. Die Paar gluckert, die Bäume rauschen, eine kleine Brücke führt über das Wasser, der sogenannte Hausfrauensteg. „Mit der Ruhe ist es hier seit einiger Zeit vorbei“, sagt Jürgen Greinwald. Er und seine Frau Susanne Greinwald können sich gut an den August 2023 erinnern. Fast ein Jahr ist es her, als der Belag der Fußgängerbrücke ausgetauscht wurde. Arbeiter entfernten innerhalb weniger Tage die alten Holzbohlen und ersetzten sie durch mit Glasfaser verstärkte Kunststoff-Platten. Mit enormen Auswirkungen für die ganze Nachbarschaft: „Wir sind nervlich am Ende“, sagt Jürgen Greinwald. Daher hatte er die Brücke eigenhändig gesperrt, zweimal sogar. Rote Bänder flatterten den Kissingerinnen und Kissingern entgegen, auf Facebook entwickelte sich eine empörte Diskussion. Und die Gemeinde? „Mir wurde mit einer Verwarnung gedroht, falls ich sie noch einmal sperre.“

Anwohner sperrte Hausfrauensteg in Kissing

Auch Jürgen Preiter, ein weiterer Anlieger, hat sich dem Treffen an diesem Tag angeschlossen. Er deutet durch die Bäume auf sein Grundstück. Hinter den Bäumen liegt direkt seine Terrasse. „Da können wir jetzt praktisch nicht mehr sitzen“, sagt er. Eine etwas übertriebene Reaktion? Das vermuteten auch Gäste, die er kürzlich am Sonntag zu sich eingeladen hatte, wie er erzählt. „Aber sie haben ihre Meinung geändert.“ Nach nur wenigen Minuten fährt der erste Radler, ein Jugendlicher, in Richtung des Badangers über die Brücke. Unter den Rädern des Mountainbikes wippen die Platten – und es scheppert ohrenbetäubend. „Jetzt stellen Sie sich vor, es ist Sonntag, schönes Wetter“, sagt Greinwald. Der Hausfragensteg verbindet Alt-Kissing mit dem Badanger und sei eine der Hauptachsen der Gemeinde. Selbst bei Fußgängerinnen und Fußgänger lärmt die Brücke. Kinder, die sich einen Spaß daraus machten, auf die Planken zu hüpfen, schwere E-Bikes, ganze Rad-Gruppen.

Preiter hat ein Dezibel-Messer auf seinem Handy installiert. Vielleicht kein absolut präzises Instrument, doch als er probehalber mit seinem Fahrrad über den Hausfrauensteg fährt, schlägt der Messer aus, die Zahlen färben sich rot. 90 Dezibel, zeigt das Display an. Zum Vergleich: Ähnlich laut sind etwa Türknallen oder ein ganzes Kammerkonzert. Selbst durch geschlossene Fenster hörten sie das Scheppern der Brücke. Das Schlafzimmer der Greinwalds liege in Richtung der Paar, manchmal schreckten sie regelrecht aus dem Schlaf.

Steg über der Paar ist bei Ausflüglern beliebt

Mitten im Gespräch bahnt sich ein Mann auf einem Rasenmäherbulldog den Weg über die Brücke. Die drei schauen ihm stirnrunzelnd hinterher. „Hier fährt praktisch jeder drüber“, meint Susanne Greinwald. Auch Mopeds, Quads und Roller hätten sie schon fahren sehen.

Der Lärm ist nicht das Einzige, was die Anliegerinnen und Anlieger der Brücke stört. Es gebe mehrere Sicherheitsrisiken, etwa leicht herausragende Bolzen unterhalb des Geländers und auch Schrauben, die an den Schwellen aus dem Boden stehen. „Das ist Pfusch. Wurde hier keine Bauabnahme gemacht?“, fragt sich Jürgen Greinwald. Schon kurz nach der Sanierung hat er Kontakt zur Gemeinde aufgenommen. Zwischenzeitlich sei den Anwohnern ein Ortstermin versprochen worden, der jedoch nicht zustande kam. Die Wut stieg mit jeder verstrichenen Woche. Als nach dem Hochwasser immer noch nichts geschah, stand für die Greinwalds fest: „Entweder es passiert was, oder wir klagen.“ Eine einzige Maßnahme wurde seitens der Gemeinde durchgeführt: Es gibt mittlerweile kein Schild mehr, das den Hausfrauensteg als Fahrradweg auszeichnet. „Als würde das jemanden abhalten!“.

Wie Bauamtsleiter Bernd Miller mitteilt, sei man dabei, das Problem zu beheben. Die Sanierung des Stegs im vergangenen Jahr sei wegen maroder Holzbohlen unumgänglich gewesen, und die Gemeinde hatte sich für besagte Beplankung entschieden, um den Wartungsumfang gering zu halten. Die Kosten beliefen sich damals auf 40.000 Euro. Man sei schon in Kontakt mit der Baufirma: Es wurde über einen weiteren Umbau gesprochen, der voraussichtlich nach dem Sommer abgeschlossen sein soll. Eine Dämmung soll den Lärm durch die Planken künftig abmindern. Ein Sicherheitsrisiko sehe er durch die herausragenden Bolzen aber nicht. Dennoch wolle man auch hier nachbessern.

Offiziell ist die Brücke in Kissing kein Radweg mehr

Ein Schallschutzgutachten sei noch nicht erstellt worden, das wolle man zusammen mit der Firma angehen. Für Verkehrswege gebe es hier einige Verordnungen. Grundsätzlich werde Verkehrslärm aber nicht gemessen, sondern berechnet. „Bei einer Straße werden Verkehrsarten gezählt und in die Belastung umgerechnet. Einzelne Geräuschspitzen gibt es aber immer.“

Und was bedeutet das für die Anwohner? Einige Wochen werden sie noch aushalten müssen. Und für die radelnden Kissingerinnen und Kissinger: Eigentlich ist der Hausfrauensteg ein Fußweg, wie Bauamtsleiter Miller betont, Radfahrer müssen absteigen. Das zu kontrollieren, liege aber im Ermessen der Polizei.