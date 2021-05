Lesertelefon

Expertenrat: Was tun, wenn Alkoholgenuss außer Kontrolle gerät?

Der Corona-Lockdown verführt dazu, zu Hause ein Glas mehr zu trinken. Was tun, wenn es zu viel wird?

Plus Viele freuen sich angesichts der Corona-Beschränkungen auf ein Glas Bier oder Wein. Was aber, wenn es zu viel wird? Wie man das Thema in der Familie anspricht.

Die Corona-Pandemie war und ist für viele Menschen mit Stress verbunden. Mancher greift öfter zum Seelentröster Alkohol. Aktuelle Umfragen zeigen, dass ein Drittel der Deutschen mehr trinkt als vor der Pandemie. Entsprechend rege war die Nachfrage beim Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) während unserer Telefonaktion. Gefragt wurde vor allem, wie man auf den Alkoholmissbrauch von nahen Angehörigen reagieren kann, wie man es schafft weniger Alkohol zu trinken und welche Menge Alkohol noch gesundheitlich verträglich ist. Da die Leitung manchmal belegt war, finden Sie hier einen Überblick über wichtige Fragen und Antworten.

