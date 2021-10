Tanken und Heizen ist so teuer wie nie? Diese Grafiken zeigen, wie es wirklich ist

Plus Der Benzinpreis ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, beim Heizöl sieht es ähnlich. Doch war es früher wirklich immer günstiger?

Tanken ist teurer geworden. Und Heizen ebenfalls, jedenfalls mit Öl und Gas. Und zwar so sehr, dass der Verbraucherschützer Klaus Müller kürzlich gegenüber unserer Redaktion vor "Energiepreisen des Grauens" warnte. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) sah sich gar genötigt, eine Spritpreisbremse zu fordern - bei 1,99 Euro pro Liter soll an der Zapfsäule Schluss sein, wenn es nach ihm geht. Dabei sind die aktuellen Preise auf den Anzeigetafeln der Tankstellen längst keine Rekordwerte.