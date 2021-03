vor 16 Min.

Sommerurlaub 2021 buchen: Das ist wegen Corona zu beachten

Gäbe es keine Corona-Pandemie, wäre jetzt schon höchste Zeit, den Sommerurlaub 2021 zu buchen. Noch erwarten Urlauber viele Unsicherheiten.

Die Temperaturen steigen, der Sommer rückt näher - und viele, die ihren Sommerurlaub in einem normalen Jahr längst gebucht hätten, haben das im zweiten Coronajahr 2021 noch nicht getan. Vor Urlaubern liegen zahlreiche Unwägbarkeiten: Was wird bei der Einreise im Ausland zu beachten sein? Fällt die Reise gar ganz ins Wasser? Und muss ich nach der Heimreise nach Deutschland in Quarantäne?

Was bedeutet eine Reisewarnung für meinen Sommerurlaub 2021?

Reisewarnungen sind ein "dringender Appell" des Auswärtigen Amts, Reisen in ein Land oder in eine Region eines Landes zu unterlassen. Welche Reisewarnungen gelten, fasst die Behörde auf einer Seite zusammen. Laut dem Verbraucherzentrale Bundesverband bedeutet eine solche Warnung nicht, dass man nicht reisen dürfe. Wenn man einen Urlaub trotz Reisewarnung antrete wollen, sollte man aber bedenken, dass das Auswärtige Amt eine weitere Rückhol-Aktion ausgeschlossen habe.

Was passiert, wenn der Veranstalter den Sommerurlaub 2021 absagt?

Sagt ein Reiseveranstalter einen gesamten Urlaub wegen mangelnder Kapazitäten nach der Buchungsbestätigung ab, muss der gezahlte Reisepreis vollständig erstattet werden. Urlauber müssten weder eine Umbuchung noch einen Gutschein akzeptieren, betonen die Verbraucherschützer.

Was geschieht, wenn ich als Risikopatient eine Reise nicht antreten möchte, obwohl sie stattfindet?

Nach Angaben der Verbraucherschützer könnte die Möglichkeit bestehen, die Reise trotz fehlender Reisewarnung zu stornieren, wenn ein Risikopatient die Reise aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten will. Gerichtlich entschieden sei das aber noch nicht. In jedem Fall müsse ein Arzt das Risiko feststellen.

Wann kann eine Pauschalreise storniert werden?

Ob eine Pauschalreise kostenfrei storniert werden könne, hänge vom Einzelfall ab. Es müssten "außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen", sodass die Reise "erheblich beeinträchtigt" sei. Ein möglicher Grund sei etwa, wenn eine sichere Anreise wegen zu geringer Abstände nicht möglich sei. Das greife aber nicht, wenn die Maskenpflicht bei der Anreise schon zum Zeitpunkt der Buchung bestand.

Darf der Veranstalter mich einem anderen Hotel zuordnen?

Wenn Hotels wegen ihrer Hygiene- und Schutzkonzepte ausgelastet sind, buchen Reiseveranstalter häufig andere Hotels für Urlauber. Dies ist nach Aussagen der Verbraucherschützer unerheblich, wenn es sich um ein gleichwertiges Hotel handelt. Eine solche Möglichkeit muss aber im Vertrag vorgesehen sein. Außerdem müssten Kunden rechtzeitig informiert werden. Bucht der Veranstalter ein Hotel von niedrigerer Qualität, können Kunden den Reisepreis zurückverlangen oder den Preis mindern, wenn sie die Reise dennoch antreten. Verlangt der Veranstalter einen Aufpreis, können Kunden demzufolge kostenfrei vom Vertrag zurücktreten.

Was geschieht, wenn am Urlaubsort Freizeitangebote geschlossen sind?

"Leichte Einschränkungen oder Unannehmlichkeiten" müssen Urlauber hinnehmen. Bei stärkeren Einschränkungen haben Sie die Möglichkeit, den Reisepreis zu mindern. Bei sehr starken Beschränkung kann auch eine Kündigung des Reisevertrages in Betracht kommen. Auch das hängt laut der Verbraucherzentrale vom Einzelfall ab.

Wie gehe ich vor, wenn ein Reisemangel vorliegt?

Überschreiten Corona-Beschränkungen die Schwelle einer hinnehmbaren Beeinträchtigung, steht Urlaubern eine Minderung des Reisepreises zu, wie die Verbraucherschützer betonen. Sie empfehlen mehrere Schritte, um diesen nach der Reise geltend machen zu können:

Der Mangel muss dem Veranstalter vor Ort unverzüglich gemeldet werden.

werden. Urlauber sollten beim Ansprechpartner Abhilfe fordern und eine entsprechende Frist setzen.

und eine entsprechende Frist setzen. Um die Mängelanzeige beweisen zu können, sollten sie sich Reisende schriftlich bestätigen lassen.

lassen. Urlauber sollten ein Reisemangelprotokoll führen, Fotos und Videos von Mängeln anfertigen und sich Kontaktdaten von anderen Reisenden geben lassen, die als Zeugen dienen können.

Was ist bei sogenannten "Flex-Tarifen" zu beachten?

Urlauber sollten gerade sogenannte Flex-Tarifen genau lesen - denn wie flexibel das Angebot wirklich ist, zeige sich oft erst beim zweiten Lesen. Oft würden die Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten nur in einem bestimmten Zeitfenster oder bis zwei Wochen vor der Reise ermöglicht. Eine Anzahlung und die Zahlung des Gesamtpreises würden in der Regel einige Wochen vor Reisebeginn fällig. Es sei daher wichtig, bereits zu diesem Zeitpunkt zu überprüfen, ob eine Reise möglich sein wird. Reiseveranstalter würden Preise häufig nicht rechtzeitig zurückzahlen, auch wenn sie dazu verpflichtet seien, mahnen die Verbraucherschützer.

Wie unterscheiden sich Pauschal- und Individualreisen?

Grundsätzlich gilt: Wer eine Pauschalreise mit Unterbringung, Transport und anderen Dienstleistungen im Paket gebucht hat, hat es leichter. Er kann für den Fall, dass er die Reise nicht antreten kann, die gesamte Reise stornieren. Komplizierter wird es laut der Vebraucherzentrale, wenn Urlauber die Leistungen einzeln buchen. Sie haben in der Regel keine rechtliche Handhabe, um ihre Reise zu stornieren. Das ändert sich, wenn beispielsweise eine Grenzschließung oder ein Einreiseverbot vorliegt. Gegebenenfalls können Urlauber dann die gebuchten Leistungen stornieren - allerdings nur einzeln.

Wie riskant ist ein Sommerurlaub 2021 in Deutschland?

Derzeit ist Urlaub in Deutschland kaum möglich. Bis 28. März dürfen Hotels weiterhin keine Touristen aufnehmen. Politisch wird diskutiert, zumindest über die Osterfeiertage Beherbergungen zuzulassen. Ist eine Reise in Deutschland nicht durchführbar oder nicht zumutbar, haben Kunden nach Ansicht der Verbraucherzentrale einen Anspruch auf Erstattung. Urlauber sollten beachten, dass Pauschalreisen im Inland weniger verbreitet sind, weshalb Unterkunft, Anreise und andere Leistungen in der Regel einzeln gebucht werden. Sollte ein Urlaub wegen der Corona-Lage nicht möglich sein, müssen Kunden jede Leistung einzeln abwickeln und gegebenfalls eine Erstattung verlangen. Welche Einschränkungen gerade in welchen Bundesländern gelten, fasst das Kompetenzzentrum des Bundes tagesaktuell zusammen.

Sind Auslandsreisen jetzt schon erlaubt?

Reisen ins Ausland seien nicht ausdrücklich verboten, wie der ADAC betont. Angesichts der in Europa und weiten Teilen der Welt massiven Corona-Infektionswelle sollte sich aber jeder überlegen, ob ein Auslandsurlaub derzeit sinnvoll sei, rät der Verband.

Was geschieht nach der Einreise aus Risikogebieten?

Das Robert-Koch-Institut unterscheidet drei verschiedene Arten von Risikogebieten: Risikogebiete mit einer Inzidenz über 50, Hochinzidenzgebiete mit einer Inzidenz über 200 und Virusvariantengebieten.

Bei der Einreise aus Risikogebieten muss laut dem Bundesinnenministerium vorher eine Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Das Gesundheitsamt wird über die Einreise informiert. Es gilt eine Quarantäne von zehn Tagen, sofern Bundesländer keine anderen Regelungen getroffen haben. Binnen 48 Stunden ist ein Corona-Test vorzunehmen. Bei der Einreise aus Hochinzidenzgebieten muss ein Tests bereits vor Abreise vorgenommen werden. Personen aus Virusvariantengebien dürfen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht nach Deutschland einreisen. Details zu den Einreisebedingungen sind auf der Internetseite des Auswärtigen Amts einzusehen.

Ich bin geimpft. Kann ich ich jetzt unbeschränkt reisen?

Derzeit gibt es bei den Reisebeschränkungen keine Unterschiede für geimpfte und ungeimpfte Personen. Kürzlich hatte das Tourismusunternehmen Alltours angekündigt, ab Ende Oktober Urlaub in seinen Allsun-Hotels nur noch mit nachgewiesener Corona-Impfung zu ermöglichen. Andere Firmen der Branche distanzierten sich von solchen Plänen. Die EU-Kommission plant einen digitalen Impfausweis. Offen ist bislang, ob und inwieweit Reisen innerhalb der EU an den Nachweis einer Corona-Impfung geknüpft sein werden. (pwehr)

