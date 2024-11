Hersteller ruft mehrere Adventskalender von Rewe und Penny zurück

Wenige Wochen vor Beginn der Weihnachtszeit hat ein Schokoladenhersteller mehrere Adventskalender zurückgerufen. Die Produkte werden in den Supermarktketten Rewe und Penny verkauft. Der Hersteller warnt Verbraucherinnen und Verbraucher davor, die Schokolade in den Adventskalendern zu essen.

Rückruf von Adventskalendern bei Rewe und Penny

Wie die Firma Millano Sp. Z o.o. S.K.A am Donnerstag mitteilte, seien bei den betroffenen Adventskalendern starke Veränderungen am Geruch und Geschmack des Inhalts festgestellt worden. Der Hersteller aus Polen bittet Verbraucherinnen und Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, es in der Verkaufsstelle zurückzugeben.

Von dem Rückruf betroffen sind alle Mindesthaltbarkeitsdaten. Es handelt sich um folgende Produkte..

Douceur, Adventskalender „Mir doch egal wie alt ich bin“, 75g

Douceur, Adventskalender „Weihnachtsdorf“, 75g

Douceur, Adventskalender „Christmas Calories Don’t Count“, 75g