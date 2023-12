Bahn-Streik angekündigt: Lokführer streiken ab Donnerstagabend

Nach den geplatzten Tarifverhandlungen kommt es ab Donnerstagabend bis Freitag erneut zu Bahnstreiks. Alle Details in diesem Artikel.

Pendlerinnen und Pendler aufgepasst: Es gibt wieder einen neuen Streik bei der Bahn. Denn nach den geplatzten Tarifverhandlungen hatte GDL-Chef Claus Weselsky bereits weitere Streiks angekündigt. Zunächst hatte er dafür verschiedene Termine genannt, die in Betracht kämen. Einen Streik an den Weihnachtsfeiertagen schloss er jedoch aus.

Allerdings kommt der Streik der Lokführer nun wohl doch früher als gedacht: Wie zunächst der Spiegel unter Berufung auf Gewerkschaftskreise berichtete, beginnt der Bahnstreik bereits am Donnerstagabend (7. Dezember 2023).

Bahn-Streik: Wann wird gestreikt?

Wie der Spiegel weiter berichtet, beginnen die Mitglieder der Gewerkschaft der Deutschen Lokführer (GDL) am Donnerstag um 18 Uhr im Güterverkehr mit dem Streik. Ab 22 Uhr soll dann auch der Personenverkehr von der Arbeitsniederlegung betroffen sein. Und auch am Freitag, 8. Dezember 2023, geht der Streik weiter: Bis 22 Uhr kommt es zu starken Einschränkungen im Güter- und Personenverkehr.

GDL ruft für Donnerstag und Freitag zu Bahn-Warnstreik auf

Erst im November hatte die Gewerkschaft GDL zuletzt zu einem 20-stündigen Streik aufgerufen. Dabei kam es zu erheblichen Ausfällen von Zügen.

Noch während der Verhandlungen mit der Bahn hatte die GDL zuletzt ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung für unbefristete Streiks aufgerufen. Das Ergebnis soll Ende des Jahres bekannt gegeben werden. Sollten mindestens 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmenden dafür stimmen, könnte es zu unbefristeten Arbeitsniederlegungen kommen.

Bahn-Streik: Welche Unternehmen werden ab Donnerstag bestreikt?

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, wurde der Streik von der GDL am Mittwochabend offiziell ausgerufen. "Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg", so die dpa.