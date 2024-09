Benzin und Diesel sind aktuell so günstig wie seit dem Jahreswechsel 2021/2022 nicht mehr

In den vergangenen Tagen sind die Kraftstoffpreise erneut spürbar gesunken. Mittlerweile sind sie auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahreswechsel 2021/2022. Vor allem Benzin ist im Wochenvergleich deutlich günstiger geworden. Das zeigt die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland.

Demnach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,650 Euro und damit drei Cent weniger als noch in der vergangenen Woche. Günstiger war der Kraftstoff zuletzt im Januar 2022. Diesel ist um 1,7 Cent pro Liter günstiger geworden und kostet aktuell im Schnitt 1,553 Euro. Autofahrer mussten zuletzt im Dezember 2021 weniger bezahlen. Auslöser für den Preisrückgang bei den Kraftstoffen ist der zuletzt deutlich gesunkene Rohölpreis. Hinzu kommt ein recht stabiler Euro, der weiterhin über der Marke von 1,10 US-Dollar notiert.

Unklar, ob Benzin und Diesel so günstig bleiben

Es ist unklar, ob Rohöl so günstig bleibt. Laut ADAC ist denkbar, dass die US-Notenbank die Zinsen demnächst senken wird. Dann könnten die aktuell mäßige Konjunktur und damit auch die Nachfrage nach Rohöl wieder anziehen. Zudem könnten die Spannungen im Nahen Osten wieder zunehmen und dadurch die Ölpreise wieder steigen.

ADAC-Tipps: beste Uhrzeiten zum Tanken

Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern, vor dem Tanken einen Blick auf die Preise zu werfen. Dafür sollte man die Preise der verschiedenen Tankstellen vergleichen. Auch Apps können beim Preisvergleich behilflich sein.

Zudem ist es empfehlenswert, möglichst abends zu tanken. Auswertungen der täglichen Schwankungen der Kraftstoffpreise zeigen, dass die Preise im Tagesverlauf zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr am niedrigsten sind. Am teuersten ist es morgens gegen 7 Uhr. Die Preise sind zu diesem Zeitpunkt sechs bis sieben Cent höher. Wer günstig tanken will, sollte zudem Autobahntankstellen meiden. Eine aktuelle ADAC-Stichprobe zeigt, dass Sprit an den Autobahnen rund 40 Cent je Liter teurer ist als an Tankstationen abseits der Autobahn.