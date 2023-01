ADAC kürt beste Campingplätze in Deutschland

Der ADAC hat die besten Camping-Plätze in Deutschland gekürt. 21 bekamen die Auszeichnung "Superplatz". Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland damit auf Platz vier.

Nach den Corona-Einschränkungen haben die Deutschen trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten das Reisen wieder entdeckt. Top-Reiseziel bleibt dabei weiterhin Deutschland. Dabei ist das Interesse an Camping in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. 2022 entfielen etwa acht Prozent aller Urlaubsreisen auf diesen Bereich.

ADAC zeichnet beste Campingplätze in Deutschland aus

Die Auswahl an Campingplätzen in Deutschland ist groß. Eine Orientierung für die Urlaubsplanung in diesem Jahr könnte eine Auswahl des ADAC bieten. Der Automobilclub hat sogenannte "Superplätze" ausgezeichnet. In Deutschland haben 21 Campingplätze diesen Titel erhalten – vier davon sind in Bayern. Das sind alle "Superplätze" im Überblick:

Bayern:

Kur- und Feriencamping Max 1 ( Bad Füssing )

) Strandcamping Waging ( Waging am See )

) Kur-Gutshof-Camping Arterhof ( Bad Birnbach )

) Camping Hopfensee ( Füssen )

Baden-Württemberg:

Camping Wirthshof ( Markdorf )

) Camping Münstertal ( Untermünstertal )

) Ferienparadies Schwarzwälder Hof ( Seelbach )

) Hegi Familiencamping ( Tengen )

Brandenburg:

Familienpark Senftenberger See ( Großkoschen )

Mecklenburg-Vorpommern:

Camping- und Ferienpark Havelberge ( Wesenberg )

) Campingpark Kühlungsborn ( Kühlungsborn )

Niedersachsen:

Alfsee Ferien- und Erlebnispark (Rieste)

Südsee-Camp ( Wietzendorf )

Rheinland-Pfalz:

Camping Landal Sonnenberg ( Leiwen )

Sachsen:

Campingpark LuxOase (Kleinröhrsdorf)

Schleswig-Holstein:

Ostseecamping Familie Heide ( Waabs )

) Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Grube)

Camping (Grube) Camping Miramar ( Fehmarn )

) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals ( Fehmarn )

) Insel-Camp Fehmarn ( Fehmarn )

( ) Strukkamphuk ( Fehmarn )

175 Campingplätze in Europa bekommen Höchstwertung vom ADAC

Die Zahl der Campingplätze in Europa, die vom ADAC die Höchstwertung bekamen, ist in diesem Jahr auf den Rekordwert von 175 gestiegen. 2022 waren es noch 158. Das Land mit den meisten "Superplätzen" ist 2023 Frankreich mit 42 Stück. Damit überholte das Land den Vorjahresspitzenreiter Italien, das nun auf Platz zwei landete. Auf dem dritten Platz ist Kroatien, dahinter Deutschland.