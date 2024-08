Schultüte und Feier: Zehntausende ABC-Schützen starten

Meist mit bunten Schultüten in den Händen starten Zehntausende ABC-Schützen ins neue Schuljahr in Hessen. 60.400 Erstklässlerinnen und Erstklässler sind es diesmal laut Bildungsministerium - 1600 mehr als im vergangenen Schuljahr. Für die meisten von ihnen beginnt der Ernst des Lebens erst am zweiten Tag des neuen Schuljahres. Ihren Starttag legen die einzelnen Schulen selbst fest.

Auch die Landesregierung wollte diesen wichtigen Tag im Leben junger Hessinnen und Hessen begleiten. Jeweils bei Einschulungsfeiern erwartet wurden Ministerpräsident Boris Rhein in Frankfurt, Bildungsminister Armin Schwarz in Petersberg bei Fulda und Europaminister Manfred Pentz (alle CDU) in Weiterstadt bei Darmstadt.

Einschulungen sind oft zu Events geworden: Häufig kommen drei Generationen der Familien der ABC-Schützen in lange vorher reservierten Restaurants zusammen. Die Schultüten mit Leckereien und Schulbedarf werden oft aufwendig gebastelt und gefüllt.