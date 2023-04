Blitzmarathon 2023 in Oberbayern: Messstellen - Wo stehen Blitzer?

Am 21. April 2023 findet bundesweit der Blitzmarathon statt. Und auch in Bayern wird an diesem Tag deutlich mehr geblitzt. Wo genau Sie in Oberbayern aufpassen müssen, lesen Sie hier.

Am kommenden Freitag findet in Deutschland der Blitzmarathon statt. An diesem Tag wird verstärkt darauf geachtet, ob die Tempolimits auf den Straßen eingehalten werden. Aber nicht alle Bundesländer machen beim Blitzermarathon mit.

In Bayern wird jedoch zum neunten Mal zum Jahrestag geblitzt. Und als eines der wenigen Bundesländer veröffentlicht das Bayerische Innenministerium für alle Regierungsbezirke, wo die Blitzer aufgestellt werden. Wo Sie in Oberbayern am Freitag, 21. April 2023, besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier.

Blitzmarathon 2023 in Oberbayern: Hier wird geblitzt

Wo genau in Oberbayern beim Blitzermarathon geblitzt wird, wird jedes Jahr vom Bayerischen Innenministerium veröffentlicht. In der folgenden Liste finden Sie alle bekanntgegebenen Blitzer in Oberbayern. Übrigens: Für die Landeshauptstadt München gibt es eine eigene Liste.

