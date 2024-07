Brille putzen: Tipps und Hausmittel zum Brille reinigen

Wohl jeder Brillenträger kennt das Problem: Die Brille ist schmutzig, man ist unterwegs und hat kein Reinigungstuch zur Hand. Die Brille wird abgenommen, angehaucht und mit dem T-Shirt mehr oder weniger gereinigt. Genau das kann den Brillengläsern aber schaden. Hier in diesem Artikel haben wir Ihnen alle Tipps und Hausmittel zusammengestellt, damit Sie Ihre Brille richtig putzen können.

Wasser und Spülmittel – So reinigt man seine Brille richtig

Kerstin Kruschinski vom Kuratorium Gutes Sehen (KGS) rät, Brillen unter fließendem Wasser zu putzen. "Das entfernt kleine Staub- und Schmutzpartikel, die die Beschichtung schädigen können." Anschließend geben Sie einen kleinen Tropfen Spülmittel auf jedes Glas und reiben es vorsichtig mit den Fingern ein. Das Spülmittel sollte nicht rückfettend und ohne Balsam sein, da sonst Schlieren auf den Gläsern hinterlassen werden können. Sparen Sie dabei auch das Brillengestell und die Nasenauflage der Brille nicht aus. "Hautfett sammelt sich oft an der Nasenauflage zwischen Glas und Fassung", erklärt Kruschinski. Waschen Sie das Spülmittel dann mit lauwarmem Wasser ab. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, da sonst die Beschichtung der Brille Schaden nehmen könnte. Zum Schluss wird die Brille mit einem sauberen Mikrofasertuch abgetrocknet und die Reinigung ist beendet.

Brille richtig reinigen unterwegs

Falls Sie unterwegs sind und es schnell gehen muss, können Sie feuchte Brillenputztücher verwenden, die in der Drogerie oder beim Optiker zu kaufen sind. Sind die Tücher in einem Mittel mit Alkohol getränkt, sollten Sie diese nicht allzu häufig verwenden, da die Beschichtung der Brille auf Dauer beschädigt werden kann. Viele Hersteller bieten deshalb auch Putztücher ohne Alkohol an. Für eine Reinigung unterwegs eignen sich auch Mikrofasertücher und ein Brillenputzspray. Bei beiden Methoden sollte wenn möglich vorher Staub entfernt werden, da dieser wie kleine Schmirgelpartikel auf dem Glas wirkt. Falls kein Wasserhahn zur Hand ist, versuchen Sie die gröbsten Partikel durch pusten zu entfernen – anschließend können Sie ein feuchtes Tuch ihrer Wahl benutzen. Zur Not kann das Mikrofasertuch auch trocken verwendet werden, bei Fingerflecken könnten Sie sich damit aber schwer tun, da das Tuch den Schmutz nur verteilt.

Mineralglas vs. Kunststoff: Welche Brillengläser sind pflegeleichter?

Die meisten handelsüblichen Brillen bestehen entweder aus Mineralglas oder Kunststoff. Kunststoffgläser sind leichter und bruchsicherer, haben aber den Nachteil, dass sie leichter verkratzen als Mineralgläser. Brillengläser aus Mineralglas sind dünner, können aber splittern und sind etwas schwerer als ihre Konkurrenten. Vor allem beim Putzen der Kunststoffgläser sollten Sie darauf verzichten, die Brille mit einem Tempo oder ihrer Kleidung abzureiben. Um die Gläser kratzsicherer zu machen, gibt es aber spezielle Beschichtungen.

Wie häufig sollte das Brillengestell und das Nasenpad gereinigt werden?

An der Nasenauflage und den Bügeln hinter dem Ohr sammeln sich Schmutz und Fettrückstände. Diese sollten regelmäßig entfernt werden. Das Brillengestell kann unter lauwarmes, fließendes Wasser gehalten werden und wie bereits oben beschrieben mit einem kleinen Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Gläser an der jeweiligen Seite festhalten, an der Sie die Nasenpads und die Bügel reinigen und ziehen Sie nicht am Gestell, da die Brille so verbiegen kann. Um filigrane Nasenpads zu reinigen eignen sich auch Brillenputztücher mit Alkohol, da diese die Fettreste gut beseitigen können und auch in kleine Zwischenräume passen.

Brille putzen mit Ultraschall

Die gründlichste Methode Ihre Brille zu reinigen sind Ultraschallgeräte. Diese sind im Handel oder online ab etwa 26 Euro zu kaufen. Je nach Hersteller müssen Sie lediglich Wasser und ein Reinigungsmittel hinzufügen und die Brille hineinlegen. Durch mikrofeine Schwingungen entstehen in dem Wasserbad kleine Vakuumbläschen, die den Schmutz nach wenigen Minuten entfernen. Jedoch sind nicht alle Brillengläser und -gestelle für ein Bad im Ultraschallgerät geeignet, fragen Sie deshalb vorher Ihren Optiker.

Alternativ können Sie den Service auch bei Ihrem Optiker nutzen. "Viele Augenoptiker bieten das Vollwaschprogramm für die Brille kostenlos an. Die Gläser sind in wenigen Minuten sauber. Außerdem sieht der Fachmann verdeckte Schäden oder Passformmängel und kann sie gleich beheben", sagt Kruschinski.

Brille putzen mit Rasierschaum?

Spätestens seit der Maskenpflicht kennen viele Brillenträger das Problem: Das Beschlagen der Brillengläser. Ein einfaches Hausmittel kann dabei Abhilfe schaffen – und zwar Rasierschaum. Um den beliebten "Lifehack" zu testen, geben Sie einfach etwas Rasierschaum auf ein Mikrofasertuch und reiben die Brillengläser sanft damit ein. Halten Sie die Brille danach kurz unter den Wasserhahn, um den Schaum zu entfernen. Anschließend werden die Gläser leicht abgetrocknet. Handelsüblicher Rasierschaum enthält allerdings meist hautpflegende Bestandteile, die auf der Brille Schlieren hinterlassen können. Für eine regelmäßige, gründliche Reinigung eignet sich Spülmittel daher besser.

Brille putzen: So halten Sie das Mikrofasertuch sauber

Das Mikrofasertuch sollte in einem Brillenetui aufbewahrt werden, damit es vor Staub und Schmutz geschützt ist. Nach mehrmaligen Gebrauch können Sie das handelsübliche Tuch in der Waschmaschine mit einem herkömmlichen Vollwaschmittel bei maximal 40 Grad und ohne Weichspüler waschen. Achten Sie dabei auf die Herstellerangaben. Um Mikrofasertücher besonders schonend zu waschen, können Sie einen Wäschesack verwenden.

So bewahren Sie Ihre Brille auf

Am besten ist die Brille im Etui aufgehoben, wenn Sie gerade nicht in Gebrauch ist – so haben Sie auch gleich ein Mikrofasertuch griffbereit. Wenn Sie Ihre Brille ablegen möchten und kein Etui zur Hand haben, klappen Sie die Bügel wie gewohnt ein und legen Ihre Brille auf eine glatte Oberfläche mit den Gläsern nach oben. Die Brille sollte nicht auf die Gläser gestellt werden, da diese sonst verkratzen. Vermeiden Sie außerdem, die Brille über eine lange Zeit im Auto aufzubewahren. Hohe Temperaturen können die Haltbarkeit der Beschichtung beeinträchtigen und dem Gestell schaden.

Brille putzen und aufbewahren: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Zum Abschluss finden Sie hier eine Zusammenfassung:

"Finger weg von T-Shirts oder Papiertaschentüchern", sagt Kruschinski. "Mineralische Füllstoffe im Zellstoff oder die rauen Baumwollfasern wirken wie Schleifpapier."

Versuchen Sie nicht Fettflecken mit einem trockenen Mikrofasertuch wegzuwischen.

Vermeiden Sie es, die Brillengläser häufig mit alkoholhaltigen Putztüchern zu reinigen.

Üben Sie beim Putzen nicht zu viel Druck aus.

Legen Sie Ihre Brille nicht mit der Glasseite nach unten auf eine Oberfläche.

Vergessen Sie nicht das Mikrofasertuch, die Nasenauflage und die Bügel zu reinigen.

Verwenden Sie keinen Glasreiniger zum Putzen Ihrer Brille. Er enthält häufig Alkohol und kann der Beschichtung schaden.