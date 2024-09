Lesefest «Open Books» mit 160 Autoren

160 Autorinnen und Autoren und 90 Veranstaltungen können Literaturfreunde während der Frankfurter Buchmesse in der Stadt live erleben. Das Lesefest «Open Books» präsentiert an fünf Tagen Neuerscheinungen bei freiem Eintritt rund um den Römer.

Unter anderem sind Omri Boehm, Arno Geiger, Clemens Meyer und Jan Weiler angekündigt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem diesjährigen Ehrenland Italien, unter anderen werden Marco Balzano und Melania G. Mazzucco erwartet. Erstmals wird es in diesem Jahr eine «Open Stage» für Frankfurter Autorinnen und Autoren geben, die ihre neuen Texte vorstellen.

Eröffnet wird «Open Books» am 15. Oktober - traditionell in Kooperation mit dem Blauen Sofa - in der Deutschen Nationalbibliothek. Zu Gast sind Anna Katharina Hahn, Harald Meller, Kai Michel, Christoph Peters sowie die Trägerin oder der Träger des Deutschen Buchpreises 2024. Im Gegensatz zu allen anderen kostet diese Veranstaltung Eintritt, sie ist aber bereits ausverkauft.