Dosentomaten im Öko-Test: Hormongift nachgewiesen

Bei einer Untersuchung fand Öko-Test in allen geschälten Tomaten aus der Dose zu hohe Werte des Hormongifts Bisphenol A. Nur zwei Produkte aus dem Glas bestanden den Test.

Zwanzig Konserven mit Tomaten untersuchte Öko-Test im Labor. Acht davon stammten aus Bio-Anbau, zwei Produkte kamen aus dem Glas. Nur ein Produkt bekam das Siegel "Gut". In 18 der untersuchten Dosen wurden nach den Kriterien der Tester zu hohe Werte des Hormongifts Bisphenol A (BPA) nachgewiesen. Die Chemikalie findet sich vor allem in Kunststoffen, Lebensmittelverpackungen und Spielzeug und steht im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinflussen und Brustkrebs sowie Übergewicht zu fördern. Doch es gab bei der Untersuchung auch gute Ergebnisse.

So wurden bei der Untersuchung keine Pestizide sowie kaum Schimmelpilze nachgewiesen. Außerdem schummelte kein Hersteller geschälte Tomaten aus anderen Ländern als Italien in die Konserve. Grund zur Freude hatten die Anbieter trotzdem nicht. In allen Tomaten, die aus der Dose kommen, wurde ein Hormongift nachgewiesen. Die Werte seien laut Bewertung von Öko-Test "stark erhöht".

Öko-Test findet Hormongift Bisphenol A in geschälten Konserventomaten

Wie die Tester zugeben, seien die Kriterien der Untersuchung sehr streng gewesen. Sie richteten sich nicht nach bestehenden Grenzwerten - die wurden von allen Herstellern eingehalten. Stattdessen wandten sie als Maßstab neueste Einschätzungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit an darüber, welcher Gehalt an Bisphenol A unschädlich ist. Die beanstandeten Produkte enthielten vier bis 28 Mal mehr als die empfohlene Tageshöchstdosis.

Ein Beispiel: Wenn ein erwachsener Mensch mit 60 Kilogramm Körpergewicht umgerechnet eine Dose Cirio Bio Pelati Geschälte Tomaten pro Woche verzehrt, nimmt er 28 Mal mehr Bisphenol A auf, als die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit aktuell für unschädlich hält. Die zwei getesteten Tomaten aus Gläsern sind frei von Bisphenol A. Wie das Hormongift in die Dosentomaten kommt, ist nicht klar. Sämtliche Anbieter versichern den Öko-Testern, nur sogenannte Nicht-BPA-Dosen zu verwenden. Bei diesen Konserven kommt beim Lack in der Dose kein BPA zum Einsatz – und das können einige Hersteller auch mit Zertifikaten belegen.

