Ebay Kleinanzeigen: Neue Funktion macht Sofortkauf möglich

Ebay Kleinanzeigen zieht mit dem Onlinemarktplatz Ebay nach: Das Portal macht durch eine neue Funktion den Sofortkauf möglich. Das Wichtigste im Überblick.

In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit einen immer höheren Stellenwert einnimmt, rückt auch der Kauf von gebrauchten Dingen immer mehr ins Rampenlicht. Second-Hand-Shopping ist in fast allen Bereichen gefragt, vor allem bei Technik, Möbeln und Kleidung. Diese ganzen Dinge bringt eine Plattform zusammen, auf der gebrauchte Dinge gehandelt werden können: Ebay-Kleinanzeigen. Ein Problem dabei sind oftmals lange Kaufprozesse, mit langwierigen Verhandlungen, bei denen immer wieder auf die Antwort der Käuferin oder des Käufers oder der Verkäuferin oder des Verkäufers gewartet werden muss. Doch damit soll nun Schluss sein.

Ebay Kleinanzeigen macht Sofortkauf möglich: Option: "Direkt kaufen"

Auf dem Onlinemarktplatz Ebay gibt es schon seit längerer Zeit die Möglichkeit "Sofort kaufen". Nun führt auch das Portal Ebay Kleinanzeigen, das seit dem Jahr 2021 eigenständig agiert, eine solche Funktion ein. Das teilte das Unternehmen mit. Diese unterscheidet sich vom Namen etwas von der Option, die bei Ebay zu finden ist. Bei Ebay Kleinanzeigen können Käuferinnen und Käufer demnächst die Funktion "Direkt kaufen" wahrnehmen.

Wer die Option wählt, der kann das Geschäft direkt abschließen und muss keine Verhandlungen führen, oder mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin in Kontakt treten. Die Funktion ist an die Zahlungsfunktion "Sicher bezahlen" und einen nachverfolgbaren Versand geknüpft.

Neue Funktion bei Ebay Kleinanzeigen: Für "Sicher bezahlen" fallen Gebühren an

Bei der Abwicklung der Sofortkäufe tritt Ebay Kleinanzeigen als Treuhänder auf und sorgt für Käuferschutz. Das gilt für Beträge bis maximal 2000 Euro. Die Gebühr, welche für die Funktion "Sicher bezahlen" anfällt, tragen aber die Käuferinnen und Käufer. Für jeden Kauf werden pauschal 35 Cent und 4,5 Prozent des Kaufpreises fällig.

Damit die Option "Direkt kaufen" gewählt werden kann, muss sich der Verkäufer oder die Verkäuferin außerdem dafür entscheiden und sie bei dem jeweiligen Artikel einstellen. Wo Waren zum Versand angeboten werden, kann die Funktion auch genutzt werden.

Sofortkauf bei Ebay Kleinanzeigen – die klassischen Kleinanzeigen bleiben bestehen

Zur Pflicht wird "Direkt kaufen" laut Ebay Kleinanzeigen nicht. Auch weiterhin werden die klassischen Kleinanzeigen mit einer Abholung vor Ort und einer Absprache bleiben.

Käuferinnen und Käufer haben in Zukunft also die Wahl, ob sie die Funktion "Direkt kaufen" nutzen wollen, oder ob sie lieber auf dem altbekannten Weg an die Ware kommen wollen. Wer Fragen zu den Produkten hat und noch etwas handeln will, der kann Ebay Kleinanzeigen weiterhin nutzen wie zuvor.