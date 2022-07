EU-Kommission will bei Notstand Sparzwang für Gas

Wenn es zum Gasnotstand kommt, dann könnten EU-Staaten schon bald zum Sparen von Gas gezwungen werden. Die EU-Kommission strebt einen Sparzwang für Gas an.

Die Europäische Kommission will EU-Staaten zum Gassparen zwingen, wenn es zu einem Gasnotstand kommen sollte. Die Behörde schlug am Mittwoch in Brüssel vor, dass verbindliche Reduktionsziele in Kraft treten sollen, falls die Staaten auf freiwilliger Basis nicht genügend Gas sparen.

EU-Staaten sollen Gasverbrauch um 15 Prozent reduzieren

Zunächst sollen die EU-Länder in den kommenden 15 Monaten die Zeit bekommen, freiwillig alles in die Wege zu leiten, um den Verbrauch an Gas um 15 Prozent zu reduzieren. Als Vergleichswert soll der Schnitt der vergangenen fünf Jahre gelten.

Damit eine Regelung eines Sparzwanges in Kraft treten kann, müssen die EU-Staaten noch zustimmen. Als Voraussetzung für verpflichtende Einsparziele würde dann eine Unterversorgung oder eine akute Notsituation rund um das Gas in mindestens drei EU-Staaten gelten. Alternativ würde auch die Befürchtung der EU-Kommission ausreichen.

Ob der Gasverbrauch in Deutschland weiter gesenkt werden muss, damit das Ziel von 15 Prozent Einsparungen erreicht wird, ist noch unklar.