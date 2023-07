Stauwarnung

16:27 Uhr

Ferienstart in Bayern: ADAC rechnet mit viel Stau am Wochenende

Zum Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg warnt der ADAC vor besonders vollen Straßen am Wochenende.

Am Freitag beginnen in Bayern die Schulferien. Der ADAC warnt vor viel Stau auf den Autobahnen am Wochenende. Auf diesen Strecken soll es besonders voll werden.