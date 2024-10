«Pfiati, Servus, Ade» - Landesgartenschau im Allgäu endet

Nach mehr als 160 Tagen endet am Sonntag die Landesgartenschau in Wangen. «Das längste Sommerfest im Allgäu neigt sich nun dem Ende zu und am letzten Tag wird gemeinsam der krönende Abschluss gefeiert», teilten die Veranstalter mit. Ihren Abschluss will die Schau mit einem großen Feuerwerk feiern. Grund genug zur Freude gibt es, die Erwartungen der Macher wurden weit übertroffen. Mehr als 950.000 Menschen besuchten die Schau bisher. Die Stadt ging von etwa 600.000 Besucherinnen und Besuchern aus.

Im April war die Landesgartenschau eröffnet worden. Die Bandbreite der Themen war groß und reichte vom Klimawandel bis zum zukunftsfähigen Bauen. Schöne Gärten und Blumen gab es natürlich auch zu sehen. Brücken, Spielplätze und ein neuer Fahrradweg entstanden auf dem mehr als 50 Fußballfelder großen Gelände. Mithilfe der Gartenschau wurden Millionen Euro in ein altes Industriegebiet investiert, das jetzt Wohnraum und Arbeitsplätze für Hunderte Menschen bietet.

Die Schau sage «Pfiati, Servus, Ade». Beim Abschlussfest soll die Landesgartenschau-Fahne an die nächste Ausrichter-Stadt gehen. Die nächste Schau findet 2026 in Ellwangen statt.