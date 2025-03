Wohngeld-Auszahlung für März 2025: Wann ist die Auszahlung im Februar?

Die Kosten fürs Wohnen in Deutschland steigen – und mit ihnen seit Anfang 2025 auch die Höhe des Wohngelds. Rund 15 Prozent mehr Geld soll es für berechtigte Haushalte mit niedrigem Einkommen oberhalb der Grundsicherung geben. Das Wohngeld-Plus, wie es seit der Reform 2023 heißt, soll ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen garantieren, wie es das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) betont. Bundesministerin Klara Geywitz erklärt: „Bezahlbares Wohnen ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land sehr wichtig.“ Doch wann genau landet die nächste Wohngeld-Auszahlung auf dem Konto?

Was ist Wohngeld?

Das Wohngeld ist, so das Bundesministerium, ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Mietwohnung oder selbstgenutztes Wohneigentum handelt. Geywitz erklärt, mit dem Wohngeld Plus rund 4,5 Millionen Bürger in zwei Millionen Haushalten zu erreichen. Etwa die Hälfte seien Rentner, ein Drittel Familien inklusive Alleinerziehender.

Seit Januar 2025 ist das Wohngeld an die Inflation angepasst. Ziel sei eine finanzielle Entlastung, sodass Erwerbstätige sowie Rentner, die Wohngeld beziehen, „nicht wegen höherer Mieten oder steigender Belastungen Bürgergeld oder Grundsicherung beantragen müssen“.

Übrigens: Experten raten dazu, dass die Miete in einem bestimmten Verhältnis zum Einkommen stehen soll.

Wer hat Anspruch auf Wohngeld?

Prinzipiell könne, wer wenig Einkommen habe, seinen Anspruch auf Wohngeld prüfen. Gerade Rentner mit geringer Rente, Familien mit geringeren Einkommen, Studierende ohne BAföG-Anspruch sowie Pflegeheimbewohner könnten profitieren.

Der Wohngeld-Plus-Rechner mit für 2025 angepassten Daten soll, so das Ministerium, einen schnellen Überblick über einen möglichen Anspruch geben. Auch Rechenbeispiele werden dort zur Verfügung gestellt. Verbindlich aber könne nur die zuständige Wohngeldbehörde wiederum den Anspruch berechnen. Geywitz rät: „Das Wohngeld ist eine Leistung, auf die es einen grundsätzlichen Anspruch gibt, ähnlich wie beim Kindergeld. Prüfen Sie, ob Sie mit dem Wohngeld eine Unterstützung für Ihre monatlichen Kosten erhalten können.“

Wohngeld: Wann ist die Auszahlung im Februar 2025?

Die Wohngeld-Auszahlung für März 2025 findet bereits im Februar statt. Dem BMWSB nach hänge die Wohngeld-Höhe von der Haushaltsmitgliederanzahl ab, dem Gesamteinkommen sowie der zuschussfähigen Miethöhe respektive bei Eigentümern der Belastung.

Wie das Portal wohngeld.org informiert, soll das Wohngeld für März am Freitag, 28. Februar, überwiesen werden. So werde es spätestens am Montag, 3. März 2025, auf dem entsprechenden Konto eingehen.