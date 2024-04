Frigo-Erdbeerpflanzen – aus dem Winterschlaf direkt aufs Beet

Wer im selben Jahr Erdbeeren pflanzen und ernten will, kann Frigo-Pflanzen aus der Gärtnerei nutzen. Sie werden gekühlt gelagert und treiben schneller aus.

Mit den ersten Frühlingstagen wächst die Lust aufs Bepflanzen von Garten- und insbesondere Hochbeeten. Derzeit bieten alle Gartenfachgeschäfte kleine Erdbeerpflanzen an, teilweise bereits knospig. Diese Setzlinge entstehen oft aus Frigo-Pflanzen, also gekühlten Erdbeerpflanzen.

Spezialbetriebe pflanzen im Sommer Ableger von Erdbeerpflanzen und pflegen sie sehr gut. Erdbeerpflanzen legen ihre Blühknospen fürs nächste Jahr bereits im September an, kräftige Exemplare umso mehr. Im Spätherbst kommen die ganzen Pflanzen aus der zumeist sehr sandigen Erde und wandern dann bei nahe null Grad ins Kühlhaus, wo sie in einen „künstlichen“ Winterschlaf fallen. Ihr Winter dauert dann bis zur jeweiligen Entnahme. Sie kann im Februar sein oder auch erst im Mai/Juni. Mit solch langem Winterschlaf sorgen Profianbauer dann für eine Erdbeerernte im Sommer.

Erdbeeren anbauen: Schwache Frigo-Pflanzen meiden

Die jetzt erhältlichen kleinen Töpfchen entstehen sehr häufig aus schwachen Frigo-Pflanzen. Oft treiben sie lediglich einen kleinen Blütenstand. Derzeit kann man auch Frigo-Pflanzen zum Aufpflanzen im Freiland bestellen. Sie sind mit ihren braunen Wurzelbärten eng und somit versandfreundlich gepackt. Die zunächst recht unansehnlichen Setzlinge kommen dann sofort gerade so tief ins Hochbeet oder Gartenbeet, dass die dicken Knospen in der Mitte gerade so über der Bodenoberfläche stehen, im Abstand von gut 35 Zentimetern. Für sie beginnt mit dem Setzen der Frühling, daher treiben sie sehr zügig aus.

Frigo-Erdbeerpflanzen mit kleinem Wurzelballen sind meist leicht vorgetrieben

Zum Glück gibt es etliche Versender von Frigo-Pflanzen, die auch kleinere Mengen an Freizeitgärtner abgeben. Ich rate immer zur dicksten Sortierung, die man von einer Sorte erhalten kann. Sie werden so reichlich tragen, dass sie den kleinen Mehrpreis schnell ausgleichen. Deutlich teurer sind Pflanzen mit kleinen Wurzelballen, die bereits leicht vorgetrieben sind.

Solche Frigo-Pflanzen eignen sich sehr gut auch für Schul- und Vereinsaktionen, weil sie zehn Monate Vorlauf ersparen. Üblicherweise werden Erdbeerpflanzen im Juli/August vermehrt, die Ernte folgt dann im Juni des folgenden Jahres. Frigo-Pflanzen ermöglichen eine Ernte noch im selben Jahr: Nach schnellem Wachsen und üppiger Blüte beginnt die Ernte dann bereits zehn Wochen nach dem Einpflanzen!

