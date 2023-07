Gefahr bei Laktoseintoleranz: Rückruf von Snack-Brezeln

Einige Chargen der beliebten Snack-Brezeln "Brezli" von Funny Frisch könnten Laktose enthalten. Für Menschen mit einer Unverträglichkeit ist deshalb Vorsicht geboten.

In der Packung könnten Teile enthalten sein, die nicht hineingehören: Der Hersteller Intersnack SE in Köln hat die Snack-Brezeln "funny-frisch Brezli" zurückgerufen. Aufgrund eines Abfüllfehlers seien in einige Packungen der Brezeln andere Cracker gelangt. Diese Cracker wiederum enthalten Milch – die Produktbeschreibung der Brezeln enthält aber keine Warnung vor Milchprodukten.

Bei dem Rückruf handele es sich laut Intersnack SE deshalb um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Menschen, die unter einer Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz leiden, sollen damit geschützt werden. Auch für Veganer ist der Snack damit nicht geeignet. Für alle anderen besteht keine Gesundheitsgefahr – sie können die Salzbrezeln problemlos genießen.

Rückruf von Funny-Frisch-Brezeln "Brezli" 160 Gramm

Betroffen vom dem Rückruf sind nicht alle Chargen der "funny-frisch Brezli". Es handelt sich nur um diese beiden Chargen:

LA.212 20B mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.04.24

LA.253 20B mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.04.24

Die Chargennummer befindet sich oben links auf der Verpackung. Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine Packung der beiden Chargen gekauft haben, werden gebeten, ein Foto des Produkts über dieses Kontaktformular an Funny Frisch zu senden.

Das Portal Lebensmittelwarnung.de gab den Rückruf am 20. Juli bekannt.

