Nach Katar-Deal: Wird das Gas in Deutschland jetzt günstiger?

Flüssiggas aus der Wüste für Deutschland – doch was bedeutet der Deal mit Katar für die Gaspreise? So schnell wird sich die Lage wohl nicht verbessern.

Es waren überraschende Nachrichten, die sich aus Doha ihren Weg in Richtung Berlin bahnten. Ein Gas-Deal zwischen Deutschland und Katar ist in trockenen Tüchern. Ab 2026 soll das Emirat der Bundesrepublik Flüssiggas (LNG) liefern. Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit von 15 Jahren unterzeichnet. Doch was bedeutet das nun für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland? Wird das Gas nun günstiger?

Gaspreise in Deutschland aktuell: So ist die Lage

Die deutsche Gas-Abhängigkeit von Russland zeigte sich schon kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar. In der Folge explodierten die Gaspreise in Deutschland förmlich und erreichten Rekordwerte. Einige Unternehmen müssen wegen der hohen Energiepreise im Winter um ihre Existenz bangen. Menschen haben Angst davor, frieren zu müssen.

Mittlerweile sind die deutschen Gasspeicher fast vollständig gefüllt. Die Gaspreise sanken daher zuletzt wieder. Ein Szenario, welches Mut macht, aber nicht von Dauer sein muss. "Die Großhandelspreise schwanken stark und sind zuletzt wieder gestiegen", erklärt die Bundesnetzagentur in ihrem aktuellen Bericht zur Gasversorgung in Deutschland: "Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment stabil. Die Versorgungssicherheit ist derzeit gewährleistet. Insgesamt bewertet die Bundesnetzagentur die Lage weiterhin als angespannt und kann eine weitere Verschlechterung der Situation nicht ausschließen."

Gas aus Katar: Wird das Gas in Deutschland billiger?

Der Gas-Deal mit Katar ist für Deutschland ein wichtiger Schritt. Das zeigt auch, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Zuge der Verhandlungen nach Katar reisten. Für die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet der Vertragsabschluss aber nun nicht, dass die Gaspreise zeitnah sinken.

Die Lieferung wird erst im Jahr 2026 anlaufen, also in mehr als drei Jahren. Eine kurzfristige Entspannung der Gaspreise ist in Deutschland daher nicht zu erwarten. "Mit diesem Vertrag ist auch keine unmittelbare Beruhigung bezüglich der Preishöhe in den Märkten zu erwarten", analysierte Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, bei der Bild: "Damit die Preise wirklich nachhaltig in die Nähe des früher gewohnten Preisniveaus sinken, sind große weltweite Investitionen erforderlich, die die russischen Mengen in Europa ersetzen."

Der Katar-Deal könnte für die Bundesrepublik ein gutes Signal sein. Vor allem in Richtung der LNG-Mengen. Das Flüssiggas aus dem Wüstenstaat wird helfen, die deutsche Gasversorgung sichert es aber nicht. Es dürfte rund drei Prozent des Bedarfs in Deutschland decken. Das ist ein Anfang, aber es braucht noch mehr Lieferverträge, bis die Gaspreise wieder deutlich sinken.

