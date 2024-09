Vermutlich bundesweite Störung des Zahlungsverkehrs mit Kredit- und Debitkarte

Das Bezahlen mit bestimmten Kredit- oder Debitkarten ist am Donnerstag vielerorts nicht möglich. Seit dem frühen Morgen häufen sich die Meldungen aus dem Einzelhandel, die von Problemen bei der Kartenzahlung berichten. Art und Umfang der Störung seien derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft. Zahlungen mit der Girocard seien nicht betroffen, hieß es. Das Problem scheint jedoch nicht regional begrenzt zu sein. Eher scheint der Zahlungsverkehr mit Kredit- und Debitkarte bundesweit lahmgelegt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.

Ausfall bei Telecash und First Data: Technische Probleme bei Verarbeitungsdiensten

Verschiedene Medien und X-User berichteten unterdessen von einem Totalausfall des Zahlungsdienstes Telecash. Auf dessen Website ist derzeit ein Hinweis zu finden: „Derzeit liegt ein technisches Problem mit einigen unserer Verarbeitungsdienste bei Telecash vor. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren.“

Grund für die Störung seien Probleme bei einem internationalen IT-Dienstleister, der auch für viele deutsche Banken und Sparkassen Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten abwickele, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. „Wir analysieren gemeinsam mit Zahlungssystembetreibern und Anbietern den weiteren Sachverhalt“, teilte der Sprecher der Kreditwirtschaft weiter mit. Die Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Eine Cyberattacke könne nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

Bei dem betroffenen IT-Dienstleister handelt es sich um das zum US-Konzern Fiserv gehörende Unternehmen First Data, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilte. Es liege ein technisches Problem bei einigen Verarbeitungsdiensten vor. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren“, hieß es.

Bereits im April dieses Jahres kam es zu einem ähnlichen Ausfall. Nach Angaben des Handelsverbands Bayern seien Störungen wie diese selten. 2022 war es zu einem größeren Ausfall von Kartenzahlungen gekommen, der sich über mehrere Tage streckte. Damals sei die Ursache ein Defekt des in Deutschland meistverkauften Kartenlesegeräts H5000 gewesen. (mit dpa)