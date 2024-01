Wie smarte Dinge Senioren das Leben erleichern oder retten

Smartwatches, smarte Fingerringe oder intelligente Pillenschachteln: Digitale Helfer ermöglichen Senioren auch im höheren Alter ein selbstbestimmtes Leben.

Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich: Heutzutage werden Männer in Deutschland durchschnittlich 78,9 und Frauen 83,6 Jahre alt. Damit hat sich die Lebenserwartung gegenüber dem 19. Jahrhundert mehr als verdoppelt. Allerdings heißt alt werden nicht unbedingt, auch wirklich zu gesund bleiben: Viele ältere Menschen leiden an den unterschiedlichsten Krankheiten sowie motorischen und geistigen Einschränkungen.

Doch die moderne Technik verspricht hier Abhilfe: Angefangen mit Smartwatches, die an ein Hausnotrufsystem angeschlossen sind, über Wearables wie etwa smarte Fingerringe, die automatisch die Vitalfunktionen messen, intelligenten Pillenschachteln, die dafür sorgen, dass man die richtigen Tabletten zur richtigen Zeit einnimmt, bis hin zu Gesundheits-Apps gibt es viele digitale Helfer für Seniorinnen und Senioren, die ihnen den Alltag erleichtern. Zwar ist vieles rund um das Thema Digitalisierung bei älteren Menschen immer noch mit Ängsten behaftet. „Digitale Innovationen sind aber eine wertvolle Hilfe für Menschen, gesund zu bleiben und gesund zu werden“, sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom. Smarte Gadgets hätten das Potenzial, das Leben der immer älter werdenden Menschen zu erleichtern und ihnen und ihren Angehörigen Sicherheit zu bieten.

Notrufuhr vom Roten Kreuz: Den Hausnotruf gibt es inzwischen als Smartwatch

Ein wichtiger Helfer gerade für alleinlebende Senioren ist der Hausnotruf. Dabei ist man heutzutage längst nicht mehr auf ein klobiges, um den Hals hängendes Gerät angewiesen – es gibt mittlerweile auch Smartwatches, die mit einer SIM-Karte ausgestattet sind und mit den Hausnotrufzentralen etwa des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gekoppelt sind. Drückt man den Alarmknopf, stellt die Uhr automatisch die Verbindung her, ermöglicht das Telefonieren via Freisprecheinrichtung und übermittelt auch automatisch die jeweiligen GPS-Standortdaten an die Notrufzentrale. Das DRK stellt dafür die James-Notrufuhr bereit, der Service kostet 39 Euro im Monat, bei vorhandenem Pflegegrad übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten. Sinnvoll ist es, auch einen Haustürschlüssel bei der Notrufzentrale zu hinterlegen. „Der Rettungsdienst ist dann jederzeit in der Lage, auf die Schlüssel der Teilnehmenden zuzugreifen, um bei einem medizinischen Notfall schnell helfen zu können“, sagt Marion Simonis, Leiterin des DRK Hausnotrufs.

Smarte Uhren können auch über GPS geortet werden, falls man das will. Dies schützt bei Demenz davor verlorenzugehen. Foto: Sven Hoppe, dpa

Derartige Smartwatches gibt es auch in abgespeckter Variante ohne gekoppelten Hausnotruf: Die James-Notrufuhr kann man auch für 189 Euro direkt erwerben und in der zugehörigen App die Telefonnummern von Angehörigen als Notfallkontakte hinterlegen. Beim Anbieter Cares.Watch gibt es eine ähnliche, mit einer SIM-Karte ausgestatten Uhr bereits für 169 Euro. Hier lassen sich bis zu drei Notfallkontakte einspeichern, die beim Drücken des Notrufknopfes nacheinander automatisch angerufen werden. Dann werden Freunde oder Angehörige alarmiert – und können entscheiden, ob sie den Krankenwagen rufen oder selbst hinfahren und nach dem Rechten sehen. Außerdem registriert die Uhr Schritte und Bewegungen und schlägt bei ungewöhnlicher beziehungsweise nicht vorhandener Aktivität ebenfalls Alarm. Über ein zugehöriges Online-Portal ermöglicht die Uhr zudem eine GPS-Ortung ihres Trägers, sodass Angehörige diesen auch im Fall einer Demenz leicht finden können.

Wearables: Intelligente tragbare Geräte messen Körperdaten

Auch sogenannte Wearables – tragbare Computersysteme, die in Kleidungsstücke, Armbänder oder sogar Pflaster eingearbeitet werden können und wichtige Körperdaten messen – können eine wertvolle Unterstützung sein. Diese Daten können dann auf dem Smartphone gespeichert oder direkt an den behandelnden Arzt weitergeleitet werden. Mitunter helfen die Geräte auch dabei, demente Menschen zu überwachen, indem sie ihren Standort per GPS überwachen und bei ungewöhnlichen Aktivitäten automatisch Angehörige alarmieren.

Lesen Sie dazu auch

Neu auf dem Markt ist beispielsweise ein Fitness- und Schlaftracker-Ring von Newgen Medicals, der eine Kombination aus Gesundheits- und Schlafüberwachung bietet (erhältlich etwa bei Pearl.de für 129,99 Euro). Dieser innovative Ring misst nicht nur präzise die Herzfrequenz, sondern liefert auch Echtzeitinformationen über den Sauerstoffgehalt im Blut. Zudem ermöglicht es der Ring über eine SOS-Funktion, dass mittels des via Bluetooth gekoppelten Smartphones im Fall der Fälle bis zu drei Notfallkontakte automatisch angerufen und zugleich die Standortdaten via GPS versendet werden. „So wissen Familie und Freunde nicht nur, dass man Hilfe benötigt, sondern auch, wo man zu finden ist“, betont Pearl.de-Sprecher Heiko Loy. Das schlanke Design des Rings gewährleiste dabei eine komfortable Nutzung. So müsse der Ring auch etwa zum Duschen nicht abgelegt werden.

Die digitale Pillenschachtel verhindert Überdosierungen

Ein sehr nützliches Gerät ist auch die digitale Pillenschachtel Maya + Alert, die von der amerikanischen Firma MedMinder entwickelt wurde: Der Medikamentenspender sieht aus wie eine einfache Pillendose für sieben Tage und enthält 28 Fächer für einen Wochenvorrat an Medikamenten. Der smarte Pillenspender, der über ein zugehöriges Onlineportal von Angehörigen oder Pflegepersonal gesteuert werden kann, verfügt dabei über eine Verriegelungsfunktion und gibt nur die vorab einprogrammierten Tabletten frei. Über- und Fehldosierungen kann es so nicht mehr geben.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Smartphone-Apps, die die Gesundheit älterer Menschen unterstützen, etwa indem sie an die Einnahme von Medikamenten erinnern. „Andere Smartphone-Anwendungen unterstützen zum Beispiel bei der Prävention, helfen dabei, Ärzte zu finden, Termine zu vereinbaren und daran zu erinnern“, sagt Carsten Sellmer, Gesundheitsexperte der IDEAL Versicherung. Auch viele Krankenkassen bieten mittlerweile eigene Apps an, die die Kommunikation erleichtern und den Versicherten einen Überblick über ihre Gesundheitsdaten ermöglichen.