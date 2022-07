Wenn die Sonne glühend vom Himmel brennt, lechzen auch Hunde nach Abkühlung und Erfrischung. Eine Tierärztin gibt Ratschläge, was Frauchen und Herrchen beachten müssen.

Die meisten Hundebesitzer können gar nicht anders: Wenn sie sich selbst etwas Gutes zum Essen gönnen, ruft eine Stimme aus der Tiefe ihres Herzens, man möge doch auch den Vierbeiner teilhaben lassen. Bei den alltäglichen Mahlzeiten haben die meisten Hundebesitzer ihre Sehnsucht nach Fütterung aber gut im Griff. Es ist ihnen bewusst, dass ein Zuviel unseres Essens für Hunde unter anderem wegen des hohen Salzgehalts schädlich ist und einige Bestandteile wie Zwiebeln oder Knoblauch sogar giftig sind. Außerdem will man auf Dauer keinen permanent bettelnden Hund an seiner Seite haben.

Speiseeis kann für Hunde giftig sein

Aber jetzt ist Sommer. So fragte mich der Besitzer von Beagle Jimmy: Dürfen Hunde Eis essen? Klassisches Speiseeis enthält einige Zutaten, die zu Problemen führen können. Auf Milch beispielsweise reagieren viele Hunde sehr empfindlich. Eis mit Milch kann deshalb Bauchschmerzen, Verstopfungen, Durchfall oder auch Erbrechen zur Folge haben. Außerdem enthält Eis viel Zucker. Der ist nicht direkt giftig, aber die zusätzlichen Kalorien verwandeln sich schneller, als man erwarten würde, in Fett, das sich am Bauch und auf den Rippen sammelt. Nie gab es so viele übergewichtige Hunde wie heute.

Obendrein kann Eis auch für den Hund giftige Lebensmittel wie Schokolade, Rosinen oder Süßstoff enthalten. Man tut dem Vierbeiner unterm Strich also nichts Gutes. Aber es gibt Alternativen. Gefrorene Snacks für den Hund sind leicht selbst herzustellen. Beispiel für ein Rezept: 2 Esslöffel Joghurt (im Gegensatz zu Milch ist Joghurt meist gut verträglich) mit einer halben Banane und einem Teelöffel Honig mischen, in kleine Silikonformen geben und tiefkühlen – fertig ist die erfrischende Nascherei für Bello.

Eisswürfel sind eine gute Alternative für Hunde

Ihr Hund ist kein Süßer? Dann können Sie auch zwei Esslöffel Topfen mit einem Teelöffel Leberstreichwurst mischen und in kleinen Portionen tiefkühlen. Alles zu viel Aufwand? Dann hätte ich noch einen Tipp anzubieten. Geben Sie dem Hund einfach einen Eiswürfel. Der ist garantiert frei von Kalorien und unverträglichen Inhaltsstoffen und bereitet den meisten Hunden zusätzlich Beschäftigung und Vergnügen. Zweimal am Tag ein Eiswürfel ist genug, sonst könnte der Magen beleidigt sein.

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin und verknüpft seit Jahren die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.

Lesen Sie dazu auch