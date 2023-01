Was im Körper passiert, wenn man einen Monat auf Alkohol verzichtet

Plus Vier Wochen ohne Wein, Bier, Sekt oder Schnaps: Warum das nicht nur im "Dry January" guttut und wieso man besser sogar ganz auf Alkohol verzichten sollte, erklärt ein Suchtmediziner.

Herr Polak, im "Dry January" verzichten Menschen einen Monat lang komplett auf Alkohol. Ist das ein guter Trend?