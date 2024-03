Expertin erklärt: Das kann man beim Erben und Vererben falsch machen

Plus Die Expertin für Erbrecht erklärt im Interview, wieso im Testament oft einzelne Sätze entscheidend sein können. Und warum es trotzdem ein "Liebesdienst" ist.

Frau Heidl, ist es ein Klischee, dass es in Familien beim Thema Erbe immer zu Streit kommt?

Franziska Heidl: Als Anwältin erlebe ich natürlich viele Familien, bei denen es nicht gut funktioniert. Und wenn es zu Streitigkeiten kommt, dann können die heftig, lang und kostspielig werden. Erben ist einfach ein emotionales Thema und deshalb auch ein streitanfälliges.