Bundesbildungsminister ruft zum Vorlesen auf

Bundesbildungsminister Cem Özdemir hat zum bundesweiten Vorlesetag an diesem Freitag dazu aufgerufen, Kindern das Lesen früh nahezubringen. «Kompetenzunterschiede beim Sprechen und Lesen entstehen schon lange vor der Einschulung und können in der Schule nur noch schwer aufgeholt werden», sagte der Grünen-Politiker, der nach dem Rücktritt von FDP-Ministerin Bettina Stark-Watzinger übergangsweise das Bildungsressort übernommen hat, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Ich hatte als Kind von Gastarbeitern das große Glück, dass mich meine Lehrerin, Nachbarn sowie Freunde und deren Eltern gefördert haben. Heute habe ich das Privileg, dass die deutsche Sprache mein Beruf ist», fügte er hinzu. Viel zu oft entscheide noch immer die Herkunft darüber, wie Kinder ins Leben starteten. «Wir müssen ihnen deshalb das richtige Umfeld bieten, damit alle Kinder in Deutschland ihr Potenzial entfalten können. Sie brauchen Unterstützung und Begleitung – das fängt mit dem Vorlesen an.»

Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung «Die Zeit», der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung, die 2004 ins Leben gerufen wurde.