Müssen Kassenpatienten bald bis zu 2000 Euro Selbstbeteiligung zahlen?

In der gesetzlichen Krankenkasse wird für das Jahr 2023 ein großes Defizit erwartet. Es müssen Lösungen her. Nun brachte ein Ökonom einen Ansatz in die Diskussion ein.

Von Lukas von Hoyer