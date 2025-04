Rückruf bei Maggi: Metallteil in 5-Minuten-Terrine und Cremesuppe

Maggi ruft aktuell vorsorglich zwei Produkte aus ihrem Sortiment zurück und warnt Verbraucher vor möglichen gesundheitlichen Risiken. Betroffen ist einerseits eine 5-Minuten-Terrine, andererseits eine Cremesuppe.

In beiden Fällen können die Lebensmittel Fremdkörper aus Metall enthalten und sollten nicht verzehrt werden. Kunden sollen die betroffenen Artikel in den Filialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet - auch ohne Kassenbon.

Rückruf: Metallteile in Maggi-Produkten

Das Unternehmen ruft die MAGGI 5-Minuten-Terrine Broccoli Nudeltopf und die MAGGI Broccoli Cremesuppe zurück. Grund dafür sind mögliche Fremdkörper aus Metall in den Produkten. Fremdkörper in Lebensmitteln können während der Produktion oder bereits bei der Ernte in die Produkte gelangen. Metallteile stellen dabei ein besonderes Gesundheitsrisiko dar. Vor dem Verzehr wird daher ausdrücklich gewarnt.

Konkret betroffen sind diese Produkte:

Produktbezeichnung: MAGGI 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf

Chargennummern: 50520703K; 50530703K; 50540703K; 50550703K 50590703K; 50760703K

Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.2026 und 03.2026

Und:

Produktbezeichnung: MAGGI Broccoli Cremesuppe

Chargennummern: 50480703U; 50490703U; 50660703U; 50680703U; 50690703U

Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.2026 und 03.2026

Die Lebensmittel waren in allen Bundesländern über mehrere Handelsketten im Verkauf.

Wie steht es um die Sicherheit der Lebensmittel in bayerischen Supermärkten? Ein Bericht klärt auf.