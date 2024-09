Japan ist ein Land voller Kontraste. Hier hoch entwickelter Technik, dort analoge Traditionen, die auch die kommenden Jahrhunderte überleben werden. Gelassene Ruhe im öffentlichen Verkehr und verrückte Krach in den Pachinkohallen, keine Mülleimer in der Öffentlichkeit, aber alles in Plastik verpackt, sogar extra Einweg-Regenschirmtüten gibt es. Eine Rundreise mit dem Schnellzügen Shinkansen entführt in eine andere Welt.

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Japan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kyoto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis