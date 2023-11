Radioaktives Radium: Bundesamt warnt vor Paranüssen

Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor dem übermäßigen Verzehr von Paranüssen. Für wen sie gefährlich sein können – und warum die Nüsse radioaktiv belastet sind.

Sie enthalten das Spurenelement Selen, haben eine hohe Kaloriendichte – und sind lecker: Paranüsse. Am Dienstag hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) allerdings eine Warnung für die beliebte Nuss herausgegeben. Der Grund: Paranüsse können hohe Menge an dem radioaktiven Element Radium enthalten. Die Warnung gilt für Kinder, Schwangere und Mütter, die stillen.

Bei allen anderen Erwachsenen sei der Verzehr in Maßen unbedenklich. Bei Kindern könne dagegen die gleiche Menge zu einer höheren Strahlendosis führen. Grund ist, dass Radium sich in Zähne und Knochen einlagert – wie etwa auch bei Kalzium. Weil Zähne und Knochen bei Kindern noch im Aufbau sind, seien sie besonders gefährdet. "Kinder reagieren empfindlicher auf Strahlung als Erwachsene. Anders als Erwachsene können sie sich oft auch kein eigenes Urteil über das mögliche Risiko bilden und eigenverantwortlich entscheiden", schreibt das BfS.

Paranuss-Bäume enthalten radioaktives Radium aus dem Boden

Schwangeren und Stillenden wird vom Verzehr abgeraten, weil sie das Radium über Plazenta und Muttermilch an das Ungeborene oder den Säugling weitergeben können.

Doch woher stammt das Radium in Paranüssen überhaupt? Die Nuss wächst im südamerikanischen Regenwald. Der Boden dort enthält auf natürliche Weise große Mengen des radioaktiven Stoffs. Die Bäume nehmen es über ihre Wurzeln auf und transportieren es bis in die Nuss.

Paranüsse sorgen für eine zusätzliche Strahlenbelastung

Nach Angaben des Bundesamt für Strahlenschutz nimmt jede und jeder Deutsche jährlich über die Nahrung eine relativ geringe Strahlendosis von etwa 300 Mikrosievert auf. Wer laut BfS im Schnitt täglich zwei Paranüsse esse, nehme darüber eine zusätzliche Strahlendosis von 160 Mikrosievert auf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bei Paranüssen handele es sich aber allerdings um "einen Sonderfall im Vergleich zu anderen, insbesondere heimischen Nussarten." Kein Zurückhalten also für den üblichen Nüssen, die besonders in der Weihnachtszeit in Plätzchen und Co. stecken. (mit dpa)