Paypal-Störung: Tausende Nutzer von Problemen bei Login und Zahlungen betroffen

Der Bezahldienst Paypal ist am Donnerstag von einer großen Störung betroffen. Tausende Nutzerinnen und Nutzer meldeten ab Donnerstagmittag über verschiedene Störungsmelder wie allestörungen.de oder netzwelt.de Probleme und Ausfälle.

Laut vieler User, die sich auch über Plattformen wie X beschweren, sei es beispielsweise nicht möglich, sich bei Paypal anzumelden oder Geld darüber zu versenden oder zu empfangen. Eine Ursache für das Problem ist derzeit nicht bekannt, das Tech-Unternehmen hat sich auch noch nicht zu der Störung geäußert.

Paypal down: Störungen und Probleme auch über Deutschland hinaus

Die Störungen bei dem Zahlungsdienstleister, mit dem man online Geld versenden und Rechnungen bezahlen kann, scheinen international aufzutreten. So gibt es nicht nur etliche Nutzerinnen und Nutzer aus unterschiedlichen Ländern, die von den Problemen berichten. So heißt es etwa in einem Pressebericht der britischen Zeitung The Sun, dass Paypal down sei und sich Tausende von Kunden nicht in ihre Konten einloggen könnten. Bei der Tiroler Tageszeitung wird vermeldet, dass hunderte Fehlermeldungen allein aus Österreich bei Störungsmeldern eingegangen seien.