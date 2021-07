Endlich wieder Lignano! Wie die Stadt die Pandemie überstanden hat

Von Sören Becker - vor 32 Min.

Lignano ist der erste Strand südlich der Alpen und zählt als Badeort zu den Adria-Klassikern. Wie geht es den Menschen dort im Moment? Ein Besuch.

Morgens gegen halb elf setzt der Treck sich in Bewegung. Wenn die Frühstücksbuffets in den Hotels an der Via Carinzia schließen, brechen die Urlauberinnen und Urlauber auf, als hätten sie alle das gleiche unsichtbare Signal bekommen. In Flipflops, Bikini und Badehose strömen sie aus den Türen der Hotels. Wer sich einreiht, hört Deutsch, Italienisch, Slowenisch. Fast alle zieht es in eine Richtung: Den Strand von Lignano Sabbiadoro.

