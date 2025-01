Mehr Rente für Millionen Bürger: CSU will Frauen höhere Rente ermöglichen

Wenn Frauen wegen der Kindererziehung zu Hause bleiben und deswegen in ihrem Beruf kürzertreten, können sie keine Beiträge mehr zur Rentenversicherung zahlen. Als Ausgleich dafür gibt es die sogenannte Mütterrente. Allerdings bestimmt das Geburtsjahr des Kindes, wie viel Kindererziehungszeiten der Mutter angerechnet werden. Die CSU will die Ungleichheit beseitigen. Aber was plant die Partei genau und welche Kritik gibt es dafür?

