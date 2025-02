Rückruf von Whey-Proteinpulver bei Decathlon: Gefahr von inneren Verletzungen

Fitness-Begeisterte und Sportler aufgepasst: Decathlon ruft eine Charge einer seiner Sorten von Whey-Proteinpulver zurück. Das teilte der Sportartikelhersteller und -händler mit. Um welchen Artikel es sich genau handelt und was Kundinnen und Kunden tun können, wenn sie das Whey-Pulver bereits gekauft haben, lesen Sie hier.

Der Rückruf betrifft das Produkt „Proteinpulver Whey Schoko“ in der 30-Gramm-Verpackung, wie aus einer Mitteilung (externer Link) des Unternehmens hervorgeht. Es sind jedoch nicht sämtliche Verpackungen des Artikels betroffen, sondern nur eine bestimmte Charge mit einem spezifischen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD).

Rückruf bei Decathlon: Whey-Proteinpulver kann Metallteile enthalten

Trotz der Sicherheits- und Qualitätskontrollen habe das Unternehmen festgestellt, „dass eine Charge des Produktes Proteinpulver Whey Schoko 30 g nicht den erwarteten Sicherheitsanforderungen entspricht“, heißt es in der Mitteilung. Offenbar ist in der Fabrik ein Produktionsfehler unterlaufen. Dieser, so schreibt Decathlon, „könnte zum Vorhandensein eines metallischen Fremdkörpers führen, der ein Risiko für körperliche Schäden beim Verbraucher mit sich bringen könnte“.

Wenn Kundinnen und Kunden das Proteinpulver von Decathlon, das besonders von Kraftsportlerinnen und Sportlern genutzt wird, zwischen dem 7. und 14. November 2024 oder zwischen dem 31. Dezember 2024 und dem 25. Januar 2025 gekauft haben, dann könnten sie Verpackungen der betroffenen Charge erwischt haben.

Dieses Proteinpulver ist vom Rückruf bei Decathlon betroffen

Das möglicherweise verunreinigte Pulver hat die Chargennummer: 2429700006, MHD: 02/2026. MHD und Chargennummer befinden sich auf der Rückseite des Produkts am unteren Rand der Verpackung. Weitere Chargen oder Arten von Proteinpulver seien nicht betroffen.

Die Verbraucherseite produktwarnung.eu warnt davor, dass metallische Fremdkörper zu „ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen“ könnten. Man solle betroffene Artikel nicht verwenden und dem Handel zurückbringen.

Wie Decathlon mitteilt, können betroffene Kundinnen und Kunden die Packungen in eine Filiale des Unternehmens nach ihrer Wahl bringen. Sie bekämen den Kaufpreis erstattet.