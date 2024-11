Sport am Wochenende kann ausreichen

Zeit für Sport ist knapp. Mal feiert die Tante Geburtstag, mal muss das Kind zur Nachhilfe und mal hat der Hund Durchfall. Man kennt es. Doch das ist alles überhaupt kein Problem. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Massachusetts General Hospital in Boston haben nämlich herausgefunden, dass man unter der Woche gar keinen Sport machen muss und trotzdem fit bleiben kann.

Der kleine Haken: Man muss den Sport am Wochenende nachholen. Immerhin, so die Forschenden, bleibt man dann quasi genauso gesund wie die Wochentags-Sportler. Entscheidend ist vor allem die Trainingszeit über die gesamte Woche hinweg. 150 Minuten moderates Training raten die Experten.

Für ihre Untersuchung haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wochen-Sportler, Wochenend-Sportler und Sofa-Sportler miteinander verglichen. Demnach waren sowohl die Wochen- als auch die Wochenend-Sportler vor mehr als 200 Krankheiten besser geschützt als die Nichtstuer. Die Wochenend-Sportler wurden übrigens Weekend Warriors getauft, also Wochenend-Krieger.

Unter der Woche verpassten Schlaf kann man am Wochenende nachholen

Für alle Week Warriors, also alle, die unter der Woche so viel geschuftet und gesportelt haben, dass sie nicht mehr zum Schlafen gekommen sind, gibt es indes ebenfalls eine gute Nachricht. Denn auch unter der Woche verpassten Schlaf kann man am Wochenende nachholen. Das hat ein Forschungsteam des Fuwai-Krankenhauses in Peking herausgefunden. Im Gegensatz zum Sport kann man verpassten Schlaf allerdings nicht ganz so gut ersetzen.

Unausgeschlafene minimieren ihre Gehirnleistung. So führt zu wenig Schlaf zu Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisproblemen und verringerter kognitiver Leistung. Langfristig können sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Fettleibigkeit auftreten. Für die Langzeitstudie wurden Patientinnen und Patienten aus Großbritannien über 14 Jahre hinweg begleitet. Als unausgeschlafen galten dabei alle, die unter der Woche weniger als sieben Stunden pro Nacht geschlafen haben. Diejenigen, die den Schlaf am Wochenende nachgeholt haben, reduzierten ihr Risiko für Herzkrankheiten immerhin um 20 Prozent.

Freie Tage sind also in jedem Fall gesund. Vielleicht brauchen wir mehr davon. Doch ob und wie das geht, ist eine Diskussion für ein anderes Wochenende.