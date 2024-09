Erstmals Kunstflugwettbewerb auf der Wasserkuppe

Bei den Feiern der Segelflugschule auf der Wasserkuppe zu ihrem 100. Geburtstag wird auf dem höchsten Berg der Rhön eine besondere Show geboten. Erstmals werden sich internationale Teams am Freitag und Samstag in Kunstflug-Wettbewerben miteinander messen, wie Markus Kurz, Vizepräsident der Gesellschaft zur Förderung des Segelsports auf der Wasserkuppe (GFS), mitteilt.

Los geht es am Freitag mit dem Freestyle-Wettbewerb. Dabei wird laut Kurz unter anderem zu sehen sein, wie die Flugzeuge aus Rauchpatronen, die rechts und links an den Maschinen angebracht sind, bunte Streifen durch den Himmel über der Rhön ziehen.

«Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen»

Am Samstag versuchen die Piloten dann bei einem Ziellandewettbewerb, möglichst nahe an einer Markierung auf der Landebahn aufzusetzen. «Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen», erklärt Kurz. Die Wettbewerbe, zu denen auch Teilnehmer aus Großbritannien und der Schweiz anreisen, stehen allerdings unter dem Vorbehalt guter Wetterbedingungen.

Mit ihrem Bestehen seit 100 Jahren ist die Segelflugschule auf der Wasserkuppe nach eigenen Angaben die älteste der Welt. Die 950 Meter hohe Wasserkuppe im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen gilt aufgrund dieser langen Tradition auch als Berg der Flieger. Auf der Wasserkuppe befindet sich auch das Deutsche Segelflugmuseum.